Сколько бы ни советовала нам народная мудрость держать голову в холоде, следовать ей мы не станем, да и вам не советуем. Тем более что шапка — важный аксессуар, который, оказавшись в умелых руках, может преобразить весь наряд. Российские звезды знают об этом не понаслышке.

1 2 3 ... 26 Обычно на фотографиях с собачками смотришь только на них, но здесь невозможно отвести взгляда от шапки Оксаны Лаврентьевой

При выборе головных уборов большинство отечественных модниц отдают предпочтения простым моделям крупной вязки — в таких и правда тепло и очень комфортно. Однако есть и те, для кого шапка имеет не меньшее значение, чем шуба или пальто.

Оксана Лаврентьева следует модным трендам и носит огромную меховую ушанку, Полина Диброва выбирает стильный «пирожок», а Эвелина Бледанс делает ставку на кислотные цвета.