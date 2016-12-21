21.12.2016

Сколько бы ни советовала нам народная мудрость держать голову в холоде, следовать ей мы не станем, да и вам не советуем. Тем более что шапка — важный аксессуар, который, оказавшись в умелых руках, может преобразить весь наряд. Российские звезды знают об этом не понаслышке. 
  • Оксана Лаврентьева
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    Обычно на фотографиях с собачками смотришь только на них, но здесь невозможно отвести взгляда от шапки Оксаны Лаврентьевой

При выборе головных уборов большинство отечественных модниц отдают предпочтения простым моделям крупной вязки — в таких и правда тепло и очень комфортно. Однако есть и те, для кого шапка имеет не меньшее значение, чем шуба или пальто.  

Оксана Лаврентьева следует модным трендам и носит огромную меховую ушанку, Полина Диброва выбирает стильный «пирожок», а Эвелина Бледанс делает ставку на кислотные цвета. 

А какие шапки носите вы?


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