При выборе головных уборов большинство отечественных модниц отдают предпочтения простым моделям крупной вязки — в таких и правда тепло и очень комфортно. Однако есть и те, для кого шапка имеет не меньшее значение, чем шуба или пальто.
Оксана Лаврентьева следует модным трендам и носит огромную меховую ушанку, Полина Диброва выбирает стильный «пирожок», а Эвелина Бледанс делает ставку на кислотные цвета.
Меня всегда удивляет Юдашкина. Как на рынке одевается. Не понравилась шапка Семёнович. Остальные норм.
Лаврентьева все в девочку играет, Молодец баба, родила по быстрому и живет себе, в куклы играет))
Что за порода собаки у Лаврентьевой? Пожалуйста подскажите
Лаврентьева все в девочку играет, Молодец баба, родила по быстрому и живет себе, в куклы играет))
Я вот не знала,что тонкие трикотажные шапки-это гопстайл оказывается,носила по осени до снега и не думала что надо сразу толстовязанную халабуду на себя напяливать чтобы за на них не сходить