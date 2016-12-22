22.12.2016
Зачастую наряды звезд в обычной жизни рассматривать гораздо интереснее, чем образы на светских мероприятиях. В нашей подборке — самые яркие образы отечественных звезд за прошедшую неделю. Какой из них больше всего нравится вам? Голосуем!
  • Валерия
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    Валерия

Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.

Какой звездный образ вам понравился больше всего?


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