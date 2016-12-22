Зачастую наряды звезд в обычной жизни рассматривать гораздо интереснее, чем образы на светских мероприятиях. В нашей подборке — самые яркие образы отечественных звезд за прошедшую неделю. Какой из них больше всего нравится вам? Голосуем!

Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.