35-летняя дочь Дональда Трампа Иванка возглавляла предвыборную кампанию своего отца и отчасти ей он обязан своим успехом. Ходят слухи, что экс-модель, а ныне бизнесвумен, разделит с Меланией обязанности первой леди страны.

1 2 3 ... 13 Этот look Иванки Трамп окончательно убедил fashion-экспертов, что она идеально смотрелась бы в образе первой леди США

Первая леди США — почетный титул, о котором американки мечтают не меньше, чем британки о свадьбе с принцем, и их можно понять. Сейчас к этой роли готовится жена избранного президента Дональда Трампа Мелания. Скандалы, связанные с ее небезупречным прошлым, массовый протест модных дизайнеров, критика в прессе — давление на Меланию растет с каждым днем. В СМИ то и дело возникают слухи о том, что миссис Трамп совсем не горит желанием переезжать в Белый дом.

Но, похоже, вместо Мелании выполнять некоторые обязанности первой леди вполне способна дочь Дональда Трампа Иванка. И это не шутка! Мировые СМИ уверенно заявляют, что Иванка будет сопровождать Дональда в рабочих поездках вместо Мелании. Нельзя не отметить и ее элегантный стиль, столь необходимый самой влиятельной женщине страны.

Идеальные платья-футляры, брючные костюмы и спокойная цветовая гамма — стиль Трамп одобрила бы и знаменитая Джекки Кеннеди. К тому же, в отличие от Мелании, Иванка не стремится одеваться исключительно в люксовые наряды, находя в своем гардеробе место и для более демократичных марок.