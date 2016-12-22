Первая леди США — почетный титул, о котором американки мечтают не меньше, чем британки о свадьбе с принцем, и их можно понять. Сейчас к этой роли готовится жена избранного президента Дональда Трампа Мелания. Скандалы, связанные с ее небезупречным прошлым, массовый протест модных дизайнеров, критика в прессе — давление на Меланию растет с каждым днем. В СМИ то и дело возникают слухи о том, что миссис Трамп совсем не горит желанием переезжать в Белый дом.
Идеальные платья-футляры, брючные костюмы и спокойная цветовая гамма — стиль Трамп одобрила бы и знаменитая Джекки Кеннеди. К тому же, в отличие от Мелании, Иванка не стремится одеваться исключительно в люксовые наряды, находя в своем гардеробе место и для более демократичных марок.