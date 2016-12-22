22.12.2016

Всем известно, что Рианна питает особую слабость к oversize-вещам. Ее выходы в объемных пуховиках и бесформенных костюмах не оставляют равнодушными ни поклонников 28-летней звезды, ни модных экспертов. Но, как оказалось, даже аксессуары звездная модница предпочитает гигантские.

  • Рианна
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    А вы когда-нибудь видели ремень больше, чем у Рианны?

Преданные фанаты Рианны обожают следить за эволюцией ее стиля, а звезда не устает радовать новыми экспериментами. Во вторник, 20 декабря, певица появилась на публике в необычном образе. 

Простое, казалось бы, сочетание смокинга и джинсов  Ри-Ри дополнила аксессуаром шокирующих размеров. Стройную талию знаменитость подчеркнула огромным ремнем, который бы пришелся впору скорее Санта-Клаусу.

Кажется, Рианна всерьез замахнулась на «Книгу рекордов Гиннесса», иначе как объяснить ее страсть к вещам, размеры которых удивляют даже очень опытных fashion-экспертов.

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