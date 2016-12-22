Наряды, в которых креативный директор Дома Versace появляется на публике, обсуждают не меньше, чем ее коллекции. Многие отмечают, что Донателла Версаче одевается не по возрасту и нередко шокирует публику своими look’ами. Вот и последний образ знаменитости не остался незамеченным.

1 2 3 ... 10 Несмотря на возраст, Донателла Версаче и не думает отказываться от коротких платьев

22 декабря Донателла Версаче опубликовала в Instagram видео с рождественской вечеринки Дома Versace. В коротком ролике глава итальянского Дома поздравила всех с наступающим Рождеством и Новым годом и в двух словах рассказала о празднике, который она организовала для 600 (!) своих коллег и сотрудников.

На вечеринку, прошедшую в одном из миланских отелей, 61-летний модельер надела короткое сверкающее платье-бюстье и кожаные ботфорты. Образ завершили массивные золотые украшения, к которым сестра Джанни Версаче питает слабость с юности.

В отличие от ретушированных фотографий, которыми Версаче делится с завидной регулярностью, видео не скрыло недостатки фигуры Донателлы, на нем отчетливо видны складки сухой, морщинистой кожи. Не каждая женщина осмелилась бы продемонстрировать их публике. Впрочем, поклонники знаменитости предпочли не указывать Донателле на недостатки фигуры, осыпав комплиментами ее вечерний образ в комментариях к ролику.