22 декабря Донателла Версаче опубликовала в Instagram видео с рождественской вечеринки Дома Versace. В коротком ролике глава итальянского Дома поздравила всех с наступающим Рождеством и Новым годом и в двух словах рассказала о празднике, который она организовала для 600 (!) своих коллег и сотрудников.
В отличие от ретушированных фотографий, которыми Версаче делится с завидной регулярностью, видео не скрыло недостатки фигуры Донателлы, на нем отчетливо видны складки сухой, морщинистой кожи. Не каждая женщина осмелилась бы продемонстрировать их публике. Впрочем, поклонники знаменитости предпочли не указывать Донателле на недостатки фигуры, осыпав комплиментами ее вечерний образ в комментариях к ролику.
Я не понимаю. как с ее деньгами можно иметь такой плохой вид? Понятно что возраст, но почему такая ужасная дряблость?? И одевается не по возрасту, можно же элегантно одеться как Хелен Миррен или Джейн Фонда.
Хоть Донателла уже стара, но у нее прекрасные и стильные наряды. Дом Версаче держит марку.
Хоть Донателла уже стара, но у нее прекрасные и стильные наряды. Дом Версаче держит марку.
Какой у неё рост???
Кто-нибудь, объясните мне, какие у шарпея колени?
Потрясающая и прекрасная женщина, очень талантливая! Я предпочитаю не обращать внимание на то, какие у неё коленки, для меня в первую очередь одна из немногих харизматичных личностей на сегодняшний день... думаю она вполне может позволить и мини, и экстравагантные наряды!
Шьет она классно. А у личностей внешность может быть любая, они известны другими достоинствами.
А почему редакция Women позволяет себе оскорбительные определения частей тела уважаемой в мире моды и не молодой уже женщины? "Колени шарпея..." Пусть свои комментарии тоже удаляют,как и наши,если мы пишем нечто по их мнению "неподобающее".
А почему редакция Women позволяет себе оскорбительные определения частей тела уважаемой в мире моды и не молодой уже женщины? "Колени шарпея..." Пусть свои комментарии тоже удаляют,как и наши,если мы пишем нечто по их мнению "неподобающее".
Ну все же видели, как одеваются девушки из редакции вумена)) По теме: вещи на Донателле стильные, модные и секси.
Это точно. Донателлу обозвали, а педодедом Валей Ивановым восхищаются.