Тяжело быть знаменитостью! Каждую неделю звездам приходится посещать массу мероприятий. И, несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем.
Fashion-отличницы и двоечницы недели
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- Сербская певица устала от сравнений с Ким Кардашьян и надела самое «голое» платье (50)
- На миллиметр от провала: Мария Погребняк взволновала смелым разрезом, но избежала конфуза (25)
- Fashion-отличницы и двоечницы недели (20)
- «Колени шарпея»: 61-летняя Донателла Версаче показывает части тела, которые ей лучше скрывать (20)
- В «голом» платье Сухинова так горяча, что способна одним взглядом развести огонь (15)
- Fashion-отличницы и двоечницы недели (13)
- Экспериментальный наряд российской марки на Решетовой смотрится как костюм для ролевых игр (9)
- Жукова веселится на рождественской вечеринке в забавных чулках и без Абрамовича (12)
- Как одеться на новогоднюю вечеринку: берем пример с самых модных звезд этого года (10)
- 10 самых дорогих нарядов Кейт Миддлтон 2016 года (7)
- Модные образы российских звезд за неделю: голосуем! (8)
- От меховых ушанок до стильных «пирожков»: какие шапки носят российские звезды (5)
- Чем не первая леди? Иванка Трамп одевается в лучших традициях Белого дома (6)
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Джу Джингуй.. кто эта неземная девушка?!😍
так похожи, думала, Пенелопа так молода, а нет- показалось
что то многим тличницам безбожно оценки завысили
19 - отличница, вы издеваетесь???
15 - Моника и правда, копия Пенелопы, но платье ужс, уродует фигуру! 17 - ни за что бы не дала ей 41, и правда, "девушка Бонда".
позвольте не согласиться с красотой платья Николь Кидман
позвольте не согласиться с красотой платья Николь Кидман
Согласна с Вами!
Платье Кидман ужасно. Костюм в горохах,который абацрали, смотрится гораздо лучше.
Ей что правда 18 лет ??- на 19 фотке... я думала ей все 40, тетя-мотя какая-то
А мне у Николь Кидман не понравились торчащие у ушей волосинки, почему их не заправили? Платье тоже пестрое, как курица-ряба она в нем. Нона лицо посвежее стала выглядеть, нет той маски из тонального крема,которую она все время накладывает.