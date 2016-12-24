Кто из мировых знаменитостей на этой неделе промахнулся с выбором наряда, а кто был на высоте — смотрите в нашем материале.

1 2 3 ... 19 Николь Кидман на премьере фильма «Лев» в Сиднее Смотришь на платье Николь Кидман от Erdem и радуешься: не «голое», без декольте и просто очень красивое

Тяжело быть знаменитостью! Каждую неделю звездам приходится посещать массу мероприятий. И, несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем.