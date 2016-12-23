15 и 16 ноября Ксения Сухинова приняла участие в шоу Димы Билана «35». Прошло уже 5 недель, а эмоции от прошедших концертов все не покидают 29-летнюю модель. 23 декабря она поделилась очередным кадром с бекстэйджа. Причем каким!
На снимке it-girl, облаченная в «голое» платье, позирует вместе с охранниками за кулисами концертного зала Crocus City Hall. «Ребята из пожарной охраны опасаются, что я подожгу взглядом портьеру, теперь приглядывают за мной (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — иронично прокомментировала кадр титулованная красавица.
Фолловеры юмор звезды оценили, но отметили, что на данном снимке она и правда очень горяча. А вам нравится, как на Ксении смотрится откровенный наряд?
Вот это я понимаю красивая фигура. А не тумбочки на ножках как Квитко.
Никакая, огня нет в ней совершенно.
Красиво, но зачем???
Люблю ненакаченные губы +
Номер ее телефона, кто даст?!
Очень худа, фу
конфетка
На 9 фото это стрелка на колготках?
***** эти гооые овцы,уже и не возбуждают,скоро из нас импотентов сделают,смотришь как на табуретку с ножками уже,ты бы перед мужем оголялась бы а не на публике,все пиаряться безталантливые *****.
Из всей подборки впечатлили только мужчины на первом фото. Красавцы!!