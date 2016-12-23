23 декабря Ксения Сухинова поделилась с подписчиками в Instagram провокационным фото. На снимке Мисс Мира-2008 в абсолютно прозрачном платье с черной вышивкой позирует рядом с сотрудниками пожарной охраны. Фолловеры нашли этот кадр очень символичным.

1 2 3 ... 14 Снимок Ксении Сухиновой в «голом» платье взбудоражил фантазию ее фолловеров

15 и 16 ноября Ксения Сухинова приняла участие в шоу Димы Билана «35». Прошло уже 5 недель, а эмоции от прошедших концертов все не покидают 29-летнюю модель. 23 декабря она поделилась очередным кадром с бекстэйджа. Причем каким!

На снимке it-girl, облаченная в «голое» платье, позирует вместе с охранниками за кулисами концертного зала Crocus City Hall. «Ребята из пожарной охраны опасаются, что я подожгу взглядом портьеру, теперь приглядывают за мной (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — иронично прокомментировала кадр титулованная красавица.

Фолловеры юмор звезды оценили, но отметили, что на данном снимке она и правда очень горяча. А вам нравится, как на Ксении смотрится откровенный наряд?