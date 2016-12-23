На днях британский таблоид Daily Mail подсчитал, в какую сумму королевской семье обошелся гардероб Кейт Миддлтон в этом году. Герцогиня, известная привязанностью к некоторым своим платьям, не скупится на наряды, если речь идет об особых случаях. В 2016-м на лучшие образы Миддлтон было потрачено более 133 тысячи фунтов стерлингов (около десяти миллионов рублей). Для сравнения, в прошлом году гардероб Кейт стоил в пять раз меньше. Большую часть самых дорогих нарядов герцогиня продемонстрировала во время официальных визитов в Канаду и Индию.
Предлагаем вам еще раз вспомнить лучшие и самые дорогие look’и Кейт Миддлтон и решить, какой из них нравится вам больше всего.
Как можно герцогиню Кемриджскую назвать "звездой"?
Да пусть носит, мне не жалко;)))
Да не считайте вы девушкины копейки, работа нарожать красивых детей от некрасивого мужчины должна хорошо оплачиваться!
Да не считайте вы девушкины копейки, работа нарожать красивых детей от некрасивого мужчины должна хорошо оплачиваться!
По моему они оба не привлекательные, она выглядит старше своих лет, да и ее макияж еще больше старит, вся в морщинах, а он, принц называется, с лошадиной мордой,желтыми зубами, да еще и плешивый))))
Прекрасная пара, не завидуйте! А эти " рублевские" мадам - спортсменки, фигуристки бывшие "мисс красоты", кроме фальшивых улыбок, не одной извилины не наблюдается....