С момента вступления в права герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон является бессменной иконой стиля среди королевских особ. И несмотря на то, что 34-летняя звезда известна своими демократичными нарядами, ее идеальный гардероб обходится королевской семье в круглую сумму.

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На фото с принцем Уильямом В стильном платье А-силуэта от Alexander McQueen Кейт Миддлтон появилась в аэропорту Ванкувера 25 сентября. Романтичный наряд обошелся ей в $5 000 (около 300 тысяч рублей)

На днях британский таблоид Daily Mail подсчитал, в какую сумму королевской семье обошелся гардероб Кейт Миддлтон в этом году. Герцогиня, известная привязанностью к некоторым своим платьям, не скупится на наряды, если речь идет об особых случаях. В 2016-м на лучшие образы Миддлтон было потрачено более 133 тысячи фунтов стерлингов (около десяти миллионов рублей). Для сравнения, в прошлом году гардероб Кейт стоил в пять раз меньше. Большую часть самых дорогих нарядов герцогиня продемонстрировала во время официальных визитов в Канаду и Индию.

Самыми дорогими можно назвать нежное белое платье с красным орнаментом от Alexander McQueen, синий наряд от Jenny Packham и кремовое пальто Catherine Walker.

Предлагаем вам еще раз вспомнить лучшие и самые дорогие look’и Кейт Миддлтон и решить, какой из них нравится вам больше всего.