Прозрачные наряды звезды носят вне зависимости от возраста и телосложения. Несмотря на то, что главными фаворитами красных дорожек являются платья из полупрозрачной ткани, откровенными могут быть и другие предметы вечернего гардероба. Например, супруга Игоря Николаева рискнула и примерила прозрачный топ.

1 2 3 ... 11 Для премьеры «Волшебное созвездие Disney» Юлия Проскурякова выбрала топ из полупрозрачной ткани и акссесуары с забавными деталями

24 декабря в московском Дворце Спорта «Лужники» состоялась премьера шоу «Волшебное созвездие Disney». Первыми зрителями уникального представления стали звезды и их дети. Среди гостей вечера была замечена и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Для премьеры детского спектакля знаменитость выбрала весьма неоднозначный образ.

34-летняя Юлия решила поддержать популярный среди звезд тренд на «голые» вещи . В своем вечернем образе Проскурякова скомбинировала топ из полупрозрачной ткани, классические черные брюки и молодежные аксессуары ­— кеды и сумку с нашивками.

Детали look'а в виде героев Disney очень уместно смотрелись на детском мероприятии, но нам кажется, что полупрозрачный топ Юлии стоило бы оставить для коктейльной вечеринки. А как вы оцениваете образ Проскуряковой?