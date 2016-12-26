Прозрачные наряды звезды носят вне зависимости от возраста и телосложения. Несмотря на то, что главными фаворитами красных дорожек являются платья из полупрозрачной ткани, откровенными могут быть и другие предметы вечернего гардероба. Например, супруга Игоря Николаева рискнула и примерила прозрачный топ.
24 декабря в московском Дворце Спорта «Лужники» состоялась премьера шоу «Волшебное созвездие Disney». Первыми зрителями уникального представления стали звезды и их дети. Среди гостей вечера была замечена и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Для премьеры детского спектакля знаменитость выбрала весьма неоднозначный образ.
34-летняя Юлия решила поддержать популярный среди звезд тренд на «голые» вещи
. В своем вечернем образе Проскурякова скомбинировала топ из полупрозрачной ткани, классические черные брюки и молодежные аксессуары — кеды и сумку с нашивками.
Детали look'а в виде героев Disney очень уместно смотрелись на детском мероприятии, но нам кажется, что полупрозрачный топ Юлии стоило бы оставить для коктейльной вечеринки. А как вы оцениваете образ Проскуряковой?
Текст:
Ксения Сырцова
Фото:
Starface, Legion-media.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
игорь мог бы супруге стилиста нанять
ей нельзя одевать такое прозрачное
может, она человек хороший
Бабой такой стала...
Образ не очень... особенно ни к чему подчеркивать выпирающий живот и оплывшую талию.
ничего особо голого в ее костюме не вижу
как можно быть такой глупой, чтобы вообще одеть эту жуткую кофту?
колготки с блеском под туфли и брюки?! фейспалм.
можно вывезти девушку из села,но село из девушки нельзя.
может, она человек хороший