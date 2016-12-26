Последнюю неделю перед Новым годом Мария Погребняк проводит с семьей на Мальдивах. Океан, солнце… И туфли на высоких каблуках, от которых 28-летняя звезда не отказывается даже во время прогулок по песчаному пляжу.

1 2 3 ... 12 Поклонники Марии Погребняк недоумевают, почему знаменитость решила позировать на пляже в туфлях на высоком каблуке и платформе

От высоких каблуков Мария Погребняк не отдыхает, даже когда отправляется с семьей на белоснежные пляжи роскошных курортов. Так, в субботу, 24 декабря знаменитость поделилась в Instagram снимком своего вечернего look'а. Прямо на песке Погребняк позировала в туфлях от Christian Louboutin и мини-платье собственного бренда.

Подписчиков Марии удивил образ, столь неуместный для съемки на берегу моря. В ответ звезда сделала поясняющую подпись к снимку: «Раскудахтались. На песке в туфлях. Думайте шире....... что впереди красивейший ресторан и ужин».

Мария Погребняк уже не в первый раз шокирует поклонников неоднозначными look’ами. Вспомните только удивительные аксессуары знаменитости: сумку-тележку, с которой Мария отправилась на шопинг в ГУМ и «челночную» сумка Balenciaga.