От высоких каблуков Мария Погребняк не отдыхает, даже когда отправляется с семьей на белоснежные пляжи роскошных курортов. Так, в субботу, 24 декабря знаменитость поделилась в Instagram снимком своего вечернего look'а. Прямо на песке Погребняк позировала в туфлях от Christian Louboutin и мини-платье собственного бренда.
Мария Погребняк уже не в первый раз шокирует поклонников неоднозначными look’ами. Вспомните только удивительные аксессуары знаменитости: сумку-тележку, с которой Мария отправилась на шопинг в ГУМ и «челночную» сумка Balenciaga.
ай молодец Машка! если с ними расстаться, разучишься на них ходить!
смешная она
ну не зря же говорят, что девушку из деревни вывезти можно, а деревню из девушки - никогда.
это клиника
У неё наверное рост 150см, что даже на пляже на таких ходулях ходит
Кукла из магазина. Мужу с ней не стыдно, ведь все пальцем показывают!
Не дай Бог такое в жизни встретить!
Какой бы ресторан впереди не был это неуместно на отдыхе ходить на таких копытах. И где она это покупает такой мрак...
она спит тоже в них?
Эти копыта уже не модные года 2, да и честно говоря, они никогда не украшали женские ноги. Непонятно, как они из туфель стриптизёрш и гоу-гоу превратились в подиумные туфли...Неудобно и некрасиво, лишние раз убеждаюсь, что все эти законодатели мод - дизайнеры и редакторы журналов - потихоньку ржут, подпихивая в массы этот шлак.