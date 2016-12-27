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Весь 2016-й Юлия Проскурякова носила элегатные платья и костюмы, а в конце декабря решилась на смелый look — в прозрачном топе мы видим ее впервые!
Наряды из прозрачной ткани еще никогда не были так актуальны как сегодня. Ни звездные модницы, ни скромницы не могут устоять перед тем, чтобы хотя бы раз выйти в свет в откровенном наряде. Все наше внимание несправедливо было приковано к образам западных звезд, а между тем российские знаменитости не отстают от своих смелых коллег.
Появление 34-летней Юлии Проскуряковой в «голом» джемпере вдохновило нас на то, чтобы вспомнить, кто еще из отечественных селебрити не постеснялся показать лишнее.