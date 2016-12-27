«Голые » наряды стали настоящими фаворитами знаменитостей на светских мероприятиях. Выбирая столь откровенные look’и, звезды соревнуются не только в смелости, но и чувстве вкуса. И пока на Западе селебрити не расстаются с провокационными платьями, отечественные знаменитости придумали собственный тренд — на полупрозрачные топы и блузки.

Наряды из прозрачной ткани еще никогда не были так актуальны как сегодня. Ни звездные модницы, ни скромницы не могут устоять перед тем, чтобы хотя бы раз выйти в свет в откровенном наряде. Все наше внимание несправедливо было приковано к образам западных звезд, а между тем российские знаменитости не отстают от своих смелых коллег.

Появление 34-летней Юлии Проскуряковой в «голом» джемпере вдохновило нас на то, чтобы вспомнить, кто еще из отечественных селебрити не постеснялся показать лишнее.