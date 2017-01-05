05.01.2017
Несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем знаменитостям. Мы выбрали самые нелепые, безвкусные, странные и некрасивые наряды 2016 года. 
  • Сальма Хайек
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    Сальма Хайек на премьере фильма «Я — Болт»

    Союз голливудской звезды и итальянского Дома Gucci не зря назвали худшим в этом году: ни один из образов актрисы в нарядах, созданных Алессандро Микеле, нельзя назвать удачным

Шокировать нардами умеют не только некоторые российские звезды, но и многие западные селебрити. В 2016-м одни неудачно экспериментировали со стилем и демонстрировали отсутствие вкуса, а другие будто и вовсе забывали одеться. Самые провальные выходы знаменитостей  в подборке Woman.ru.

Как столичные модницы одевают своих детей и сколько тратят на их одежду

Что нам готовит 2017 год: как разбогатеть, привлечь любовь, построить карьеру и найти свое счастье, рассказывает ведун Демид Воронцов

Ожидание и реальность: королевы красоты на сцене и в жизни