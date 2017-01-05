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Сальма Хайек на премьере фильма «Я — Болт»
Союз голливудской звезды и итальянского Дома Gucci не зря назвали худшим в этом году: ни один из образов актрисы в нарядах, созданных Алессандро Микеле, нельзя назвать удачным
Шокировать нардами умеют не только некоторые российские звезды, но и многие западные селебрити. В 2016-м одни неудачно экспериментировали со стилем и демонстрировали отсутствие вкуса, а другие будто и вовсе забывали одеться. Самые провальные выходы знаменитостей — в подборке Woman.ru.
Столько голоопых ш-лав, а самое неприличное платье на 21 фото. Чета мой мозг аж заболел от этой логики
А что неприличного в платье на 21-м фото?
Фото 15. Это Чо?..)))