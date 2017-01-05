Несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем знаменитостям. Мы выбрали самые нелепые, безвкусные, странные и некрасивые наряды 2016 года.

Шокировать нардами умеют не только некоторые российские звезды, но и многие западные селебрити. В 2016-м одни неудачно экспериментировали со стилем и демонстрировали отсутствие вкуса, а другие будто и вовсе забывали одеться. Самые провальные выходы знаменитостей — в подборке Woman.ru.