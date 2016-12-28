28 декабря Анастасия Квитко поделилась с подписчиками своего Instagram первыми кадрами фотосессии для fashion-бренда Cioccolato Collection, специализирующегося на шикарных коктейльных нарядах. К разочарованию поклонников, на калифорнийском пляже «русская Карадшьян» позировала не в привычном откровенном купальнике, а в золотом платье асимметричного кроя.
Впрочем, даже в столь скромном для Квитко наряде ей не удалось скрыть свою главную гордость — пышную фигуру. Менее чем за сутки look модели собрал более 50 тысяч «лайков» и несколько сотен лестных комментариев. А как вы считаете, не зря ли Настя променяла серебро на золото?
Сразу видно, что дизайнерша жила в 90-е в СНГ