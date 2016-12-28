Анастасия Квитко — настоящая звезда Instagram, чья популярность растет пропорционально количеству ее новых фотографий в бикини. Но 22-летняя модель далеко не все свободное время проводит на побережье и время от времени принимает участие в фотосессиях. В одежде!

1 2 3 ... 14 Анастасия Квитко стала лицом новой рекламной кампании Cioccolato Collection. Первые снимки горячей фотосессии модель уже опубликовала в своем Instagram

28 декабря Анастасия Квитко поделилась с подписчиками своего Instagram первыми кадрами фотосессии для fashion-бренда Cioccolato Collection, специализирующегося на шикарных коктейльных нарядах. К разочарованию поклонников, на калифорнийском пляже «русская Карадшьян» позировала не в привычном откровенном купальнике, а в золотом платье асимметричного кроя.

Впрочем, даже в столь скромном для Квитко наряде ей не удалось скрыть свою главную гордость — пышную фигуру. Менее чем за сутки look модели собрал более 50 тысяч «лайков» и несколько сотен лестных комментариев. А как вы считаете, не зря ли Настя променяла серебро на золото?