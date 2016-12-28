На днях в столице прошла премьера фильма «Викинг», посмотреть который пришли многие отечественные звезды. В их числе оказалась 33-летняя Марина Ким. Гости мероприятия оценили смелый наряд и потрясающее декольте телеведущей.

Марина Ким давно не появлялась на страницах светских хроник. Однако даже мама двоих детей решила сделать исключение ради премьеры киноленты «Викинг», которую снимали на протяжении семи лет. Внимание гостей мероприятия привлек смелый образ знаменитости.

Для своего выхода в свет Ким выбрала вечернее платье в азиатском стиле с контрастными воротником-стойкой и манжетами, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Пикантное декольте привлекало внимание к груди знаменитости, а высокий разрез — к ее стройным ногам.