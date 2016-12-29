29.12.2016
Зачастую наряды звезд в обычной жизни рассматривать гораздо интереснее, чем образы на светских мероприятиях. В нашей подборке — самые яркие образы отечественных звезд за прошедшую неделю. Какой из них больше всего нравится вам? Голосуем!
  • Валерия
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    Валерия: «Жаловались на морозы — получите оттепель. Для меня, мерзлячки, все лучше, чем холод»

Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.

Какой звездный образ вам понравился больше всего?


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