Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.
Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!
Новости Woman.ru
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- В «голом» платье Сухинова так горяча, что способна одним взглядом развести огонь (37)
- Как прозрачные блузки стали главным «голым» трендом в России (34)
- Неотличимые Орбакайте и Пугачева, сияющая Боярская и другие гости ужина Breguet (17)
- Fashion-отличницы и двоечницы недели (17)
- 10 самых дорогих нарядов Кейт Миддлтон 2016 года (12)
- Чем не первая леди? Иванка Трамп одевается в лучших традициях Белого дома (8)
- В откровенных купальниках Квитко выглядит лучше, чем в вечерних платьях (5)
- Модные образы российских звезд за неделю: голосуем! (5)
- Шиншилла, норка и другие меха в гардеробах звездных детей (5)
- Молодая мама Марина Ким делает ставку на провокационные наряды (8)
- Какой у тебя большой! Рианна украла ремень у Санта-Клауса (1)
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О. Шелест приколистка!! прям порадовала) одна в этом списке нормальный,живой человек. на восковых однотипных кукл уже надоело смотреть!
О. Шелест приколистка!! прям порадовала) одна в этом списке нормальный,живой человек. на восковых однотипных кукл уже надоело смотреть!
+100 000
Давыдова молодец часто радует