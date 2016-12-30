Анастасия Квитко в очередной раз доказала, что достойна звания «Прорыв 2016 года». Накануне самой волшебной ночи в году модель решила закрепить свой ошеломительный успех и поделилась с подписчиками в Instagram свежей порцией провокационных снимков.
На первом фото девушка позирует в профессиональной студии в сексуальном комплекте кружевного нижнего белья. На другом снимке красавица запечатлена на пляже в Майами, и надет на ней весьма странный комбинезон в сетку.
Увидев этот наряд, фолловеры принялись спорить, для чего он предназначен. Для пляжа — слишком закрытый, для выходов в свет — слишком откровенный... Но в одном мнении фанаты сошлись единогласно: костюм смотрится на аппетитной фигуре Анастасии просто идеально!
Интересно, кто ее продвигает на woman.ru а так же на рынке простiтуток?
вот уж совсем идиотизм писать про рыболовную сеть на какой то там надувной квитко