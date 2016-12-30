Перед Новым годом Анастасия Квитко решила порадовать своих фолловеров очередными волнующими снимками. 22-летняя интернет-звезда опубликовала сразу два горячих кадра из разных съемок. Особенно фанатов заинтересовало фото, на котором девушка запечатлена в весьма необычном наряде...

1 2 3 ... 12 Анастасия Квитко опубликовала у себя в блоге сексуальное фото в неоднозначном наряде

Анастасия Квитко в очередной раз доказала, что достойна звания «Прорыв 2016 года». Накануне самой волшебной ночи в году модель решила закрепить свой ошеломительный успех и поделилась с подписчиками в Instagram свежей порцией провокационных снимков.

На первом фото девушка позирует в профессиональной студии в сексуальном комплекте кружевного нижнего белья. На другом снимке красавица запечатлена на пляже в Майами, и надет на ней весьма странный комбинезон в сетку.

Увидев этот наряд, фолловеры принялись спорить, для чего он предназначен. Для пляжа — слишком закрытый, для выходов в свет — слишком откровенный... Но в одном мнении фанаты сошлись единогласно: костюм смотрится на аппетитной фигуре Анастасии просто идеально!