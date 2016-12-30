Несмотря на то, что в этом году Мария Кожевникова не вошла в состав депутатов Госдумы, звезда решила не отказываться от политических амбиций и сосредоточилась на общественной деятельности. Впрочем, это не мешает Марии совмещать рабочие задачи со светскими выходами, которые обязывают ее следить за актуальными трендами. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что свои первые кожаные ботфорты Мария Кожевникова купила лишь на днях.
Вслед за фолловерами Кожевниковой мы полностью поддерживаем правильное, хоть и немного запоздалое решение звезды. В стильных ботфортах Мария выглядит невероятно эффектно.
Красивая Маша , и в ботфортах и без.
А мне она нравится
Общая фотка такая классная.) Что за мероприятие-то было?