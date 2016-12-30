Стильные ботфорты выше колена — неотъемлемый предмет гардероба практически каждой знаменитости. Неудивительно, ведь в таких сапогах стройные ноги смотрятся еще более эффектно. Но, как оказалось, 32-летняя Мария Кожевникова решилась поддержать этот тренд только сейчас.

1 2 3 ... 13 Мария Кожевникова поделилась со своими подписчиками радостной новостью — звезда приобрела свои первые кожаные ботфорты

Несмотря на то, что в этом году Мария Кожевникова не вошла в состав депутатов Госдумы, звезда решила не отказываться от политических амбиций и сосредоточилась на общественной деятельности. Впрочем, это не мешает Марии совмещать рабочие задачи со светскими выходами, которые обязывают ее следить за актуальными трендами. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что свои первые кожаные ботфорты Мария Кожевникова купила лишь на днях.

29 декабря экс-депутат поделилась в Instagram фотографиями двух образов в длинных черных сапогах Casadei. В подписи к одному из снимков Мария призналась: «Вообще это мои первые ботфорты, долго думала, но судя по Вашим комментам, не зря решилась».

Вслед за фолловерами Кожевниковой мы полностью поддерживаем правильное, хоть и немного запоздалое решение звезды. В стильных ботфортах Мария выглядит невероятно эффектно.