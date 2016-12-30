30 декабря Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов приехали в Мещанский отдел ЗАГСа, чтобы поставить окончательную точку в своих отношениях и получить документы о завершении развода. По словам журналистов, телеведущая почти опоздала и явилась намного позже, чем футболист. Может быть, звезда просто слишком долго выбирала наряд?

1 2 3 ... 13 В таком образе Ольга Бузова появилась в ЗАГСе

Новость об официальном разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова появилась в СМИ еще в начале декабря. С тех пор обстановка среди поклонников пары накалялась с каждым днем, ведь многие верили, что телеведущая и футболист смогут мирно уладить свои конфликты. Однако надежды фанатов не оправдались.

Впрочем, Бузова, вероятно, просто долго подбирала наряд. Для развода звезда выбрала черную юбку Yves Saint Laurent, блузку Pinko и кожаную куртку Balenciaga. Дополнить свой образ знаменитость решила классическими черными туфлями от Christian Louboutin. В качестве аксессуаров Ольга выбрала любимые многими звездами ювелирные украшения Cartier.