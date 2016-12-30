Новость об официальном разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова появилась в СМИ еще в начале декабря. С тех пор обстановка среди поклонников пары накалялась с каждым днем, ведь многие верили, что телеведущая и футболист смогут мирно уладить свои конфликты. Однако надежды фанатов не оправдались.
Впрочем, Бузова, вероятно, просто долго подбирала наряд. Для развода звезда выбрала черную юбку Yves Saint Laurent, блузку Pinko и кожаную куртку Balenciaga. Дополнить свой образ знаменитость решила классическими черными туфлями от Christian Louboutin. В качестве аксессуаров Ольга выбрала любимые многими звездами ювелирные украшения Cartier.