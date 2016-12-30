Рената Литвинова, большая поклонница бренда Vetements, не пропускает практически ни одну fashion-новинку марки. И поклонники всегда остаются в восторге от необычных образов знаменитости.

1 2 3 ... 12 Всего через полтора месяца после секретной презентации в Сеуле Ренате Литвиновой удалось заполучить кроссовки из новой коллаборации Vetements и Reebok

29 декабря 49-летняя Рената Литвинова поделилась со своими подписчиками свежей фотографией, которая собрала немало комплиментов благодаря небольшой, но броской детали. Литвинова позировала вместе с подругой в московском бутике SVMoscow в стильных кроссовках из коллаборации Vetements и Reebok. В эту модель fashion-эксперты влюбились еще во время показа весенне-летней коллекции Vetements 2017 года, когда креативный директор марки Демна Гвасалия вышел на подиум в расписанных маркером кроссовках с фирменной V на язычке.



Релиз коллаборации состоялся лишь 17 октября, а Рената Литвинова уже заполучила пару в свой гардероб. В подписи к фотографии она отметила: «После корпоратива с Таней и, кстати, в кроссовках Демны». Может быть, Литвинова уговорила поделиться самого креативного директора Vetements?