Далеко не все знаменитости прислушались к рекомендации встречать год Огненного петуха в красном. Кто поступил так, как советуют астрологи, а кто предпочел другую цветовую гамму? Смотрите нашу галерею, чтобы узнать!
Звездные наряды в новогоднюю ночь: в чем российские звезды встретили год Огненного Петуха
Всем известна поговорка «Как встретишь новый год, так его и проведешь». Поэтому многие очень ответственно относятся к выбору образа в новогоднюю ночь. Woman.ru собрал для вас самые интересные, яркие и откровенные наряды, в которых звезды встретили год огненного петуха.
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- Как прозрачные блузки стали главным «голым» трендом в России (30)
- Неотличимые Орбакайте и Пугачева, сияющая Боярская и другие гости ужина Breguet (21)
- Калашникова захотела составить конкуренцию «ангелам» Victoria`s Secret, но не смогла (13)
- Лучше поздно, чем никогда: в 32 года Мария Кожевникова впервые решилась надеть ботфорты (12)
- В откровенных купальниках Квитко выглядит лучше, чем в вечерних платьях (12)
- Шиншилла, норка и другие меха в гардеробах звездных детей (10)
- Модные образы российских звезд за неделю: голосуем! (10)
- Молодая мама Марина Ким делает ставку на провокационные наряды (6)
- Неоднозначный наряд Квитко вызвал споры среди фолловеров (6)
- Модные образы российских звезд за год (2)
- Рената Литвинова заполучила «запредельно клевые» кроссовки из коллаборации Vetements и Reebok (1)
- И вот они нарядные: самые забавные образы звезд на новогодних фото (1)
- Звездные наряды в новогоднюю ночь: в чем российские звезды встретили год Огненного Петуха (4)
Дубцова в мини - огонь! Если реально похудела, а не сфотошопила. Ирина - красивая и таланливая, толлько лишний вес ее очень старит.
Видно не схуднула,так как на фото её просто нет!
Капец, Волкову вообще не узнать, что она с собой сделала... никогда бы не подумала, что это она, если бы не подпись к фотографии
Непривычно видеть Собчак с грудью)
Зара отлично выглядит, Гагарина прелесть, у Бузовой платье интересное, хотя могло быть подлиннее.