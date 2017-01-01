Всем известна поговорка «Как встретишь новый год, так его и проведешь». Поэтому многие очень ответственно относятся к выбору образа для новогодней ночи. Woman.ru собрал для вас самые интересные, яркие и откровенные аутфиты звезд.

1 2 3 ... 23 Фото Ирины Дубцовой в блестящем мини-платье привел в восторг подписчиков ее Instagram

Далеко не все знаменитости прислушались к рекомендации встречать год Огненного петуха в красном. Кто поступил так, как советуют астрологи, а кто предпочел другую цветовую гамму? Смотрите нашу галерею, чтобы узнать!