Одни критикуют Кейт Миддлтон за скучные и чересчур однообразные look’и, другие хвалят за элегантность и аристократичность, присущую всем ее образам. А ведь девушка вовсе не голубых кровей! И каких-то лет десять назад она выглядела совсем иначе. Свой поистине королевский стиль Кэтрин нашла путем проб и ошибок. Вспоминаем, как одевалась Кейт Миддлтон до того, как стала герцогиней Кембриджской.

1 2 3 ... 27 В 2005 году молодая Кейт Миддлтон, уже встречавшаяся с принцем Уильямом, закончила колледж и одевалась по-студенчески просто

Кейт Миддлтон — одна из тех королевских особ, чье имя регулярно появляется в модной прессе. Fashion-эксперты оценивают каждый выход супруги принца Уильяма, а ее поклонники в считаные минуты раскупают наряды «как у Кейт». Дизайнеры обожают Кэтрин и смело встают на ее сторону, когда в СМИ появляется информация, порочащая имя представительницы монаршей семьи.



Герцогиня редко ошибается с выбором нарядов, одеваясь хоть иногда и скучновато, но всегда очень достойно. К ее главным фишкам можно отнести элегантные пальто из плотной шерсти, которые Кейт комбинирует с фантазийными шляпками в тон, строгие платья-футляры с акцентом на талии и классические лодочки на высоком каблуке. Последние, кстати, она как-то пыталась заменить на туфли в ретро-стиле, но ничего хорошего из этого не получилось.

Однако изучая стиль Миддлтон, мало кто пишет о том, какой была герцогиня до замужества. А ведь в гардеробе студентки-Кейт найдется немало нарядов, в которых сложно представить Кейт нынешнюю. От каких вещей отказалась герцогиня после замужества, и на какие модные эксперименты она решалась десять лет назад — смотрите в нашей подборке.