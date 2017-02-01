Кейт Миддлтон — одна из тех королевских особ, чье имя регулярно появляется в модной прессе. Fashion-эксперты оценивают каждый выход супруги принца Уильяма, а ее поклонники в считаные минуты раскупают наряды «как у Кейт». Дизайнеры обожают Кэтрин и смело встают на ее сторону, когда в СМИ появляется информация, порочащая имя представительницы монаршей семьи.
Герцогиня редко ошибается с выбором нарядов, одеваясь хоть иногда и скучновато, но всегда очень достойно. К ее главным фишкам можно отнести элегантные пальто из плотной шерсти, которые Кейт комбинирует с фантазийными шляпками в тон, строгие платья-футляры с акцентом на талии и классические лодочки на высоком каблуке. Последние, кстати, она как-то пыталась заменить на туфли в ретро-стиле, но ничего хорошего из этого не получилось.
Однако изучая стиль Миддлтон, мало кто пишет о том, какой была герцогиня до замужества. А ведь в гардеробе студентки-Кейт найдется немало нарядов, в которых сложно представить Кейт нынешнюю. От каких вещей отказалась герцогиня после замужества, и на какие модные эксперименты она решалась десять лет назад — смотрите в нашей подборке.
Вряд ли она носила бы диско топ или как там его сейчас даже если бы не вышла замуж за принца, ей все таки 35 в этом году
Тогда она была живая и веселая и все что не одевала на ней хорошо смотрелось а сейчас она сама скучная и даже одежда не всегда ее красит
Фигура у нее,конечно, очень хорошая.
И в юные годы очень стильная и элегантная!
Вкус и стиль у неё всегда был. Приятно смотреть!
Кейт начала одеваться ... - у Кейт там целый штат помощников, который подсказывают, что, когда и куда одеть. Так что особо там творческому подходу проявится негде.
Ну вроде она не девочка уже, это видимо автор статьи считает, что в 35 надо одеваться также как в школе, ну бывает, встречаются такие забавные тетеньки :))
Да каждая из нас не одела бы сейчас то, что носила в 20 лет. Все таки мода была совсем другая.
Фигура у нее,конечно, очень хорошая.
10 лет назад мы все по другому одевались!