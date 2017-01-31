Пока мы носили яркие пуховики и примеряли разноцветные шубы , звездные модницы спасалась от январских холодов в дубленках. Да не простых, а дизайнерских. Модель марки Acne стоимостью $3 000 (около 180 000 руб.) завоевала сердца не только западных, но и российских знаменитостей.

1 2 3 ... 14 В этом наряде Хайди Клум выглядит настоящей рок-дивой

Модель Velocite уже несколько сезонов остается бестселлером бренда Acne. Изделие продается в нескольких цветах, однако наиболее востребованными являются черные, бежевые и золотые дубленки. Именно в таких нынешней зимой были замечены Рианна, Хайди Клум, Кира Найтли, сестры Дженнер и другие. Даже любительница секси-образов Мэрайя Кери не смогла пройти мимо этой объемной дубленой куртки, выбрав именно ее для своего семейного отпуска.

Особенность этой дубленки (впрочем, как и любой другой) заключается в том, что она будет актуальна и в следующем году, и через 10 лет. Так, Лена Перминова носит ее уже последние года три, а стилист Джованнна Батталья — все пять.