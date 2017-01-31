Модель Velocite уже несколько сезонов остается бестселлером бренда Acne. Изделие продается в нескольких цветах, однако наиболее востребованными являются черные, бежевые и золотые дубленки. Именно в таких нынешней зимой были замечены Рианна, Хайди Клум, Кира Найтли, сестры Дженнер и другие. Даже любительница секси-образов Мэрайя Кери не смогла пройти мимо этой объемной дубленой куртки, выбрав именно ее для своего семейного отпуска.
Особенность этой дубленки (впрочем, как и любой другой) заключается в том, что она будет актуальна и в следующем году, и через 10 лет. Так, Лена Перминова носит ее уже последние года три, а стилист Джованнна Батталья — все пять.
Клевая долбленка!
Невысоким девушкам не подойдёт. Будет как тумба на ножках.
Лет 20-25 назад, а то и больше, в подобных куртках ходило пол-страны. И мужчины, и женщины. И называлась такая дубленка "пилот". Продавались на всех рынках и выглядели примерно так же.
Лет 20-25 назад, а то и больше, в подобных куртках ходило пол-страны. И мужчины, и женщины. И называлась такая дубленка "пилот". Продавались на всех рынках и выглядели примерно так же.
Хайди в ней выглядит круто!
Лет 20-25 назад, а то и больше, в подобных куртках ходило пол-страны. И мужчины, и женщины. И называлась такая дубленка "пилот". Продавались на всех рынках и выглядели примерно так же.
Я помню моду на них в конце 90~*****, 96,97,98 годы. Тогда и рынки были. Эх,наши девяностые))))
Мне сейчас 34 года, тогда мне было 15 лет. Блин, реально 20 лет прошло 😭 не верю. ..
Хотела написать. ...Вы чё, какие 20 лет то?? Лет 10....Старость идет.
Лет 20-25 назад, а то и больше, в подобных куртках ходило пол-страны. И мужчины, и женщины. И называлась такая дубленка "пилот". Продавались на всех рынках и выглядели примерно так же.