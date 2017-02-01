01.02.2017
13 января солисту «Иванушек International» Кириллу Туриченко исполнилось 34 года. День рождения певец отметил в узком кругу друзей на Бали, но по возвращении с отдыха решил повторить праздник уже в Москве. На вечеринке артиста присутствовали не только его коллеги по группе, но и многие другие звезды шоу-бизнеса. Но всех затмила жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина: блондинка выбрала для выхода в свет настолько откровенное платье, что внимание гостей было сконцентрировано только на ней.
  • Андрей Григорьев-Аполлонов
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    Андрей Григорьев-Аполлонов с супругой Мариной

В последний день января Кирилл Туриченко повторно отметил 34-летие. Певец устроил праздник для своих знаменитых друзей в столичном караоке-клубе Royal Arbat. Поздравить солиста «Иванушек» пришли многие селебрити.

Добрые слова в адрес певца этим вечером сказали Светлана Ходченкова, Юлия Барановская, Джиган, Александра Савельева и многие другие звезды. Но несмотря на то, что среди присутствовавших было немало эффектных девушек, всеобщее внимание все равно было приковано к Марине Григорьевой-Аполлоновой.


Жена фронтмена известного коллектива появилась на вечеринке в облегающем алом платье, расшитом мерцающими пайетками. Глубокое декольте и провокационные разрезы на боках сделали и без того броский наряд особенно запоминающимся.

Как вам кажется, уместно ли выглядела Марина на дне рождения коллеги своего супруга?

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