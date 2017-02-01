13 января солисту «Иванушек International» Кириллу Туриченко исполнилось 34 года. День рождения певец отметил в узком кругу друзей на Бали, но по возвращении с отдыха решил повторить праздник уже в Москве. На вечеринке артиста присутствовали не только его коллеги по группе, но и многие другие звезды шоу-бизнеса. Но всех затмила жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина: блондинка выбрала для выхода в свет настолько откровенное платье, что внимание гостей было сконцентрировано только на ней.
В последний день января Кирилл Туриченко повторно отметил 34-летие. Певец устроил праздник для своих знаменитых друзей в столичном караоке-клубе Royal Arbat. Поздравить солиста «Иванушек» пришли многие селебрити.
Добрые слова в адрес певца этим вечером сказали Светлана Ходченкова, Юлия Барановская, Джиган, Александра Савельева и многие другие звезды. Но несмотря на то, что среди присутствовавших было немало эффектных девушек, всеобщее внимание все равно было приковано к Марине Григорьевой-Аполлоновой.
Жена фронтмена известного коллектива появилась на вечеринке в облегающем алом платье, расшитом мерцающими пайетками. Глубокое декольте и провокационные разрезы на боках сделали и без того броский наряд особенно запоминающимся.
Как вам кажется, уместно ли выглядела Марина на дне рождения коллеги своего супруга?
Ходченкова лучше всех, а эта красная бомба Аполлонова смехотворна, хотя допускаю, что много взглядов словила её пазуха.
Марина какая-то странная. Я теннисный болельщик и одно время Марина ездила за теннисткой Светланой Кузнецовой по всем турнирам. Помню, мы удивлялись как она оставляет младшего сына.
Да она всегда так вульгарно одевается. Частенько её вижу.
На Ходченковой опять какое-то барахло надето. Где она это находит?
Да уж! Пора подогреть интерес к Иванушкам. Творческий застой налицо.
В Благословите женщину у Ходченковой такого носа не было (или оператор правильный)
некрасиво..но она наверное думает, что дорохо- шикарно.
Жутко бесформенное платье. Отсутствие вкуса на лицо. Джиган видать прям из зала пришел
Она мне почему-то Елену Кондулайнен напомнила..
Походу на 3 фото Туриченко и ходченкова над Мариной смеются гыыыы)))))