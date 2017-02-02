38-летняя Яна Чурикова хоть и избегает провокационных образов, все же иногда решается на модные эксперименты. Недавно телеведущая примерила нюдовое платье, которое просвечивало чуть больше, чем она ожидала.
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Яна Чурикова считает,
что платье, которое она выбрала для праздничного концерта Льва Лещенко, слишком «голое»
Яна Чурикова, как и многие российские звезды, всегда делится с фолловерами своими fashion-находками. 2 февраля телеведущая опубликовала в Instagram фотографию с концерта Льва Лещенко, который состоялся накануне в Кремле. Поздравить певца с днем рождения телеведущая пришла в эффектном платье в пол. В подписи к опубликованному снимку Яна призналась, что не совсем довольна своим нарядом.
«Твое лицо, когда ты балансируешь между Анастасией Волочковой и Ким Кардашьян в платье, которое на телике оказалось ээээ... чуть более прозрачным, чем ты рассчитывала», — посетовала Чурикова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
На наш взгляд, Яна зря переживает — длинное черное платье с нюдовыми вставками и шлейфом смотрится роскошно и совсем не откровенно. А вы как считаете?
Ведущая хорошая. Помню еще как она Фабрику вела, тощько она их концерты и вытягивала...
Во-первых платье не голое, какое же оно голое, ведь полностью на чехле из ткани телесного цвета. Во-вторых, снимок мелкий,...и самое главное в таком ракурсе ей не идет, попа плоская. А длинные платья любит потомучто они женственности придают и ляхи толстые скрывают. Лицо ужасное, но ведет хорошо, речь поставлена. Не надо стороить из себя красотку, это не ваше, Инна!
Ой, Яна, не Инна, хотя, какая разница, понятно что про Чурикову...
Мне Не понравилось и платье и как оно сидело на Яне серое с люрексом Роза хутор вечер Меладзе,обтянут был живот не красиво
Почему ее держат в ведущих. Разжирела, болтает всякую чушь, больше похожую на словесный понос, одно раздражение вызывает