38-летняя Яна Чурикова хоть и избегает провокационных образов, все же иногда решается на модные эксперименты. Недавно телеведущая примерила нюдовое платье, которое просвечивало чуть больше, чем она ожидала.

1 2 3 ... 13 Яна Чурикова считает, что платье, которое она выбрала для праздничного концерта Льва Лещенко, слишком «голое»

Яна Чурикова, как и многие российские звезды, всегда делится с фолловерами своими fashion-находками. 2 февраля телеведущая опубликовала в Instagram фотографию с концерта Льва Лещенко, который состоялся накануне в Кремле. Поздравить певца с днем рождения телеведущая пришла в эффектном платье в пол. В подписи к опубликованному снимку Яна призналась, что не совсем довольна своим нарядом.

«Твое лицо, когда ты балансируешь между Анастасией Волочковой и Ким Кардашьян в платье, которое на телике оказалось ээээ... чуть более прозрачным, чем ты рассчитывала», — посетовала Чурикова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

На наш взгляд, Яна зря переживает — длинное черное платье с нюдовыми вставками и шлейфом смотрится роскошно и совсем не откровенно. А вы как считаете?