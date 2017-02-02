Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.
Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!
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- Модные образы российских звезд за неделю: голосуем! (17)
- Fashion-отличницы и двоечницы недели (22)
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- Кто из звезд потратился этой зимой на самую дорогую дубленку (7)
- Криштиану Роналду одевается моднее своей девушки (6)
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Ну и стоцкая туда же с этой дублёнкой, ну ленивый только не купил! Очень популярна среди моделей западе только не понимаю что они все в ней нашли. Уродство на мой взгляд. И да не забыла про брендовый аксессуар и ты в "тренде". Скучно! Да и не красиво и даже не стильно.
Понравились Наталья Водянова и Навка.
Навка вообще колхоз.
Маликова и Навка. Стильно и свежо. Если у Водяновой обувь не на сплошной подошве, то прибавлю. На фотографии не могу понять.
Танкетки, платформы так уродуют ногу, на дух не переношу эти говnoстопы.
Понра Ионова,обожаю всегда НатальюДавыдову,одежда Седаковой всегда в моде
Чем занимается Давыдова? Всегда хорошо одета) Неброское имя - Инна, ей бы псевдоним взять. Джинсы на Шишковой треш, как говорится.
Седакова в подростковом отделе Глории Джинс одевается? Девочка-припевочка переросток.
Вот когда такие фото видишь, то понимаешь, почему Водянова звезда. В ней есть класс. Когда она в движении, то суперски смотрится, на ней одежда даже самая простая выглядит шикарно.
Как всегда одни и те же всего(три в этот раз Стоцкая Давыдова и Георгиева) одеты стильно,и одни и те же как всегда зря переводят тряпки
Стоцкая, Водянова, знаем. А остальные что за звезды не слыханные :)))