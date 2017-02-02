В конце января стало известно, что 31-летний Криштиану Роналду всерьез увлекся 23-летней Джорджиной Родригес и даже планирует с ней свадьбу летом 2018 года . Впрочем, не все поклонники футболиста одобрили этот выбор: девушка не только заметно проигрывает предыдущим пассиям спортсмена, но и одевается хуже, чем он сам.

1 2 3 ... 15 Криштиану Роналду не расстается со своей новой возлюбленной Джорджиной Родригес

Расставшись с Ириной Шейк, Криштиану Роналду недолго тосковал от одиночества и в конце 2016 года представил общественности свою новую возлюбленную — Джорджину Родригес. С тех пор пара часто появляется на мероприятиях вместе, а папарацци нередко удается получить свежие снимки Криштиану и его девушки. 31 января возлюбленные отправились в ресторан в Мадриде, чтобы отпраздновать день рождения Джорджины.



На романтический ужин футболист надел удлиненный пиджак цвета горчицы, замшевые ботинки и черные джинсы. Финальным штрихом образа стало, представьте себе, ожерелье Chanel. А вот Родригес сделала ставку на стиль casual, выбрав серые джинсы, простую майку черного цвета и сапоги. И, отметим, заметно проигрывала своему возлюбленному.



Выбор девушки нам непонятен, ведь мы не раз видели ее в эффектных коктейльных платьях. Уж в свой-то день рождения она могла одеться более нарядно.