Расставшись с Ириной Шейк, Криштиану Роналду недолго тосковал от одиночества и в конце 2016 года представил общественности свою новую возлюбленную — Джорджину Родригес. С тех пор пара часто появляется на мероприятиях вместе, а папарацци нередко удается получить свежие снимки Криштиану и его девушки. 31 января возлюбленные отправились в ресторан в Мадриде, чтобы отпраздновать день рождения Джорджины.
На романтический ужин футболист надел удлиненный пиджак цвета горчицы, замшевые ботинки и черные джинсы. Финальным штрихом образа стало, представьте себе, ожерелье Chanel. А вот Родригес сделала ставку на стиль casual, выбрав серые джинсы, простую майку черного цвета и сапоги. И, отметим, заметно проигрывала своему возлюбленному.
Выбор девушки нам непонятен, ведь мы не раз видели ее в эффектных коктейльных платьях. Уж в свой-то день рождения она могла одеться более нарядно.
футболист из него хороший, а так - не нравится.. смазлив нереально
У неё такой мощный низ, не бёдра, баллоны. Далеко ей до Ирины Шейк..
После Ирки да с такой? Просто хочет назло жениться. А девке денег заплатит за театр )
Да ладно вам, хорошая девушка, Ирка сама не захотела в замуж)))
Да ладно вам, хорошая девушка, Ирка сама не захотела в замуж)))
Да ладно😂 Иру не взяли, пришлось уйти
У неё такой мощный низ, не бёдра, баллоны. Далеко ей до Ирины Шейк..
А может он хочет как раз такую, которая совсем не как Шейк. Нормальная аппетитная фигура у девушки