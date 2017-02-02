31 января Ким Кардашьян вместе с Норт Уэст посетила премьерный показ «Лебединого озера» в нью-йоркском Линкольн-центре. Теледива позаботилась о том, чтобы дочь выглядела нарядно, и одела девочку в желтое платье из новой детской линии Канье Уэста (такого еще нет ни у одной маленькой модницы). А вот сама она, похоже, решила не усердствовать и надела бархатный костюм в спортивном стиле и объемную куртку.
Видеть Ким в столь расслабленном образе сегодня не редкость, однако, уверены, среди любителей балета Ким заметно выделялась. Нам нравится, что Кардашьян решилась на перемены стиля, но все же считаем, что одежда должна соответствовать случаю.
А чего от нее еще ожидать можно? Чай не герцогиня Кембриджская.
Класс! Шикарно! Не очень поняла связи с классическим балетом и нарядом Ким. Следуя этой теории, мы вообще на Лебединое озеро должны приходить в нарядах конца девятнадцатого века. ее наряд явно вечерний, потому что и брюки, и куртка выполнены из бархата глубокого синего цвета, которые бы очень помпезно смотрелись при дневном свете.
Я влюблена в ее стиль!
Она вполне прилично одета "даже для балета".В НЙ вообще никто не заморачивается с колье и декольте для походов в Оперу.Джинсы и NB можно увидеть гораздо чаще шуб и бриллиантов.Так что информацию надо хотя бы на вскидку проверять.Ну а то что её outfit не соответствует московским понятиям так это ваши-московские-проблемы
Редакция вуман продолжает обсасывать уместность нарядов звезд)))Она.Пришла.На балет.В нью-йорке.ВЛинкольн-центр.-Это ключевое..А вы сидите за компами,сколиозницы и писькопотелки ,и строчите за копейки статейки азазаз
Колхозницы редакции вуман продолжают обсасывать наряды звезд))) Она.Пришла.На балет в нью-йорке.В Линкольн-центр. Тут кагбэ это ключевое,а вы сколиозницы и писькапотелки-сидите за компами и строчите говностатейки за копейки гг
Колхозницы редакции вуман продолжают обсасывать наряды звезд))) Она.Пришла.На балет в нью-йорке.В Линкольн-центр. Тут кагбэ это ключевое,а вы сколиозницы и писькапотелки-сидите за компами и строчите говностатейки за копейки гг
Может хоть так до вас уродин дойдет )))))))
Для Ким прийти на балет наверное некий престиж, типа не только тусня попсы, а для кого-то соприкосновение с прекрасным, наивысшим достижением таланта композитора, искусство танца, поэтому и одежда такая. Я в театр иду, как на торжество, собираюсь за неделю, обувь сменную всегда беру с собою, платье обязательно, никаких штанов, тем более джинс. Это воспитание, кто не понимает, тому уже и не объяснишь.
Она вполне прилично одета "даже для балета".В НЙ вообще никто не заморачивается с колье и декольте для походов в Оперу.Джинсы и NB можно увидеть гораздо чаще шуб и бриллиантов.Так что информацию надо хотя бы на вскидку проверять.Ну а то что её outfit не соответствует московским понятиям так это ваши-московские-проблемы
Класс! Шикарно! Не очень поняла связи с классическим балетом и нарядом Ким. Следуя этой теории, мы вообще на Лебединое озеро должны приходить в нарядах конца девятнадцатого века. ее наряд явно вечерний, потому что и брюки, и куртка выполнены из бархата глубокого синего цвета, которые бы очень помпезно смотрелись при дневном свете.
Я влюблена в ее стиль!