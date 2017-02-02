В последнее время Ким Кардашьян все чаще отказывается от некогда любимых откровенных нарядов в пользу более спокойных комплектов. С трениками, объемными куртками и трикотажными топами теледива не расстается, даже отправляясь в театр.

1 2 3 ... 12 Ким Кардашьян, безусловно, может похвастаться уникальным стилем, но почему она не расстается с объемными вещами, даже посещая классический балет?

31 января Ким Кардашьян вместе с Норт Уэст посетила премьерный показ «Лебединого озера» в нью-йоркском Линкольн-центре. Теледива позаботилась о том, чтобы дочь выглядела нарядно, и одела девочку в желтое платье из новой детской линии Канье Уэста (такого еще нет ни у одной маленькой модницы). А вот сама она, похоже, решила не усердствовать и надела бархатный костюм в спортивном стиле и объемную куртку.



Видеть Ким в столь расслабленном образе сегодня не редкость, однако, уверены, среди любителей балета Ким заметно выделялась. Нам нравится, что Кардашьян решилась на перемены стиля, но все же считаем, что одежда должна соответствовать случаю.