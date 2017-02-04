04.02.2017
Кто из мировых знаменитостей на этой неделе промахнулся с выбором наряда, а кто был на высоте — смотрите в нашем материале.
  • Андрея Пежич
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    Андрея Пежич на вечере журнала National Geographic в Нью-Йорке

     Ну просто принцесса Пупырка! Только милая и очаровательная

Тяжело быть знаменитостью! Каждую неделю звездам приходится посещать массу мероприятий. И, несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем.

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