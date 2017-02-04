Тяжело быть знаменитостью! Каждую неделю звездам приходится посещать массу мероприятий. И, несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем.
Fashion-отличницы и двоечницы недели
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- Модные образы российских звезд за неделю: голосуем! (19)
- Fashion-отличницы и двоечницы недели (22)
- Ким пришла на «Лебединое озеро», одетая как на рэп-концерт (22)
- Платье Яны Чуриковой оказалось гораздо прозрачнее, чем она рассчитывала (9)
- Кинозвезда и молодая мать Ольга Куриленко обнажила грудь на светском мероприятии (11)
- Криштиану Роналду одевается моднее своей девушки (12)
- Кто из звезд потратился этой зимой на самую дорогую дубленку (8)
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Да, Линдси выглядит в форме, но что у нее стильного? Какой-то комбинезон, да еще и с меховой мешаниной возле лица. И все черного цвета, который на рыжих без золотых украшений смотрится неважно.