На Инстаграм Феофилактовой подписано более миллиона человек. Каждый пост девушки собирает тысячи «лайков» и сотни комментариев. Особенно обсуждаемым стал один из последних снимков Евгении, на котором она запечатлена в провокационном «голом» наряде.
Появляться на публике в подобных платьях бывшая участница «Дома 2» пока не спешит, но с удовольствием примеряет их во время фотосессий. Вот и на этот раз в платье из полупрозрачного кружева со шнуровкой на спине и длинным шлейфом девушка позировала для одного из своих коммерческих проектов.
Интересно, что подобный наряд владельцы магазина, в котором он представлен, рекомендуют для фотосессий… беременным девушкам. Что ж, зная вкусы современных женщин, мы не удивлены такому предложению.
Красотка, что скажешь)))) сделала себя. Хотела красивые фоточки - то и получила. Молодец, конечно.
Кто это вообще?
она ж писала, что ей надоели фотовспышки и пойдет в политику))
Кто это вообще?
"звезда"! )))))
Грустно,что единственным социальным лифтом в стране стало ТВ.Ничего не представляющий,ничего не сделавший в своей жизни полезного ,не обременённый никакими талантами,кроме того.что засветился в сомнительном шоу на тв и полностью перекроил внешность,становится обьектом обсуждения и подражания Ещё и о депутатстве речь ведёт.Остановите землю,я сойду......
Грустно,что единственным социальным лифтом в стране стало ТВ.Ничего не представляющий,ничего не сделавший в своей жизни полезного ,не обременённый никакими талантами,кроме того.что засветился в сомнительном шоу на тв и полностью перекроил внешность,становится обьектом обсуждения и подражания Ещё и о депутатстве речь ведёт.Остановите землю,я сойду......
Я с вами.
Грустно,что единственным социальным лифтом в стране стало ТВ.Ничего не представляющий,ничего не сделавший в своей жизни полезного ,не обременённый никакими талантами,кроме того.что засветился в сомнительном шоу на тв и полностью перекроил внешность,становится обьектом обсуждения и подражания Ещё и о депутатстве речь ведёт.Остановите землю,я сойду......
Я с вами.
Ну она хотя бы красивая)) а то на актрисуль с соседних веток вообще без слез не взглянешь
Не она красивая, а хирург молодец.
Я с вами.