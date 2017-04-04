В социальных сетях 31-летняя Евгения Феофилактова регулярно делится не только актуальными fashion-находками, но и кадрами модных фотосессий со своим участием. Во время последней экс-участнице «Дома 2» пришлось примерить весьма откровенное платье. Фанаты новоявленной звезды были в полном восторге от увиденного. А что скажете вы?

1 2 3 ... 15 Для одного из своих коммерческих проектов Евгения Феофилактова надела «голое» платье

На Инстаграм Феофилактовой подписано более миллиона человек. Каждый пост девушки собирает тысячи «лайков» и сотни комментариев. Особенно обсуждаемым стал один из последних снимков Евгении, на котором она запечатлена в провокационном «голом» наряде.



Появляться на публике в подобных платьях бывшая участница «Дома 2» пока не спешит, но с удовольствием примеряет их во время фотосессий. Вот и на этот раз в платье из полупрозрачного кружева со шнуровкой на спине и длинным шлейфом девушка позировала для одного из своих коммерческих проектов.

Легкий материал красиво облегал фигуру Феофилактовой — неудивительно, что поклонницы Евгении остались в восторге. В комментариях к снимку они написали: «Такая нежная!!! Прям богиня, лесная нимфа», «Женечка, статуэточка», «Совершенство... Красота спасёт мир...» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Интересно, что подобный наряд владельцы магазина, в котором он представлен, рекомендуют для фотосессий… беременным девушкам. Что ж, зная вкусы современных женщин, мы не удивлены такому предложению.