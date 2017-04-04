Сколько раз мы восхищались тем, что любая одежда, будь то коктейльное платье, дерзкая мини-юбка или «дырявые» джинсы, сидит на Дженнифер Лопес идеально. Певица знает, что ей идет, и крайне редко совершает промахи в выборе нарядов. Однако на этот раз звезда серьезно ошиблась. Это стоило артистке пристального внимания модной прессы и едких комментариев со стороны западных критиков.

Внимание мировых папарацци вновь приковано к Дженнифер Лопес. Каждый день пронырливые репортеры следят за популярной певицей и ее новым возлюбленным и публикуют в сети их совместные фотографии. На этот раз пара была замечена на одной из улиц Нью-Йорка — как всегда элегантный Алекс Родригез в идеально сидящем на нем костюме светло-серого цвета и Джей Ло в огненно-красном комплекте.

Мы-то сразу узнали в этом ярком наряде топ из весенне-летней коллекции Balmain. На парижском подиуме его представляла российская модель Анастасия Кузнецова.

47-летняя Дженнифер Лопес, окрыленная новыми отношениями, решила, что на ней эта вещь будет смотреться не хуже, чем на молодой девушке. Но ошиблась! Топ, явно подобранный не по размеру, испортил, казалось бы, идеальную фигуру звезды.