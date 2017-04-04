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Вновь влюбленная и счастливая Дженнифер Лопес носит не только ультракороткие юбки, но и кроп-топы
Внимание мировых папарацци вновь приковано к Дженнифер Лопес. Каждый день пронырливые репортеры следят за популярной певицей и ее новым возлюбленным и публикуют в сети их совместные фотографии. На этот раз пара была замечена на одной из улиц Нью-Йорка — как всегда элегантный Алекс Родригез в идеально сидящем на нем костюме светло-серого цвета и Джей Ло в огненно-красном комплекте.
Мы-то сразу узнали в этом ярком наряде топ из весенне-летней коллекции Balmain. На парижском подиуме его представляла российская модель Анастасия Кузнецова.
47-летняя Дженнифер Лопес, окрыленная новыми отношениями, решила, что на ней эта вещь будет смотреться не хуже, чем на молодой девушке. Но ошиблась! Топ, явно подобранный не по размеру, испортил, казалось бы, идеальную фигуру звезды.
ниче он не испортил. Шикарный лук.
А мне очень понравился лук. Только чокеры не люблю или как там правильно называется это украшение. Джей очень трудно испортить.
Ничего криминального не вижу, более того - учитывая её латинскую кровь, он, наоборот, логичен и даже украшает её. Вообще, ей очень идут такие цвета, она прямо излучает красоту и страсть.
Зачастую звезды одеваются "без слез не вглянешь" а тут статья, высосанная из пальца. Наряд как наряд) не хуже чем у других это точно
А мне нравится.
Сам наряд мне нравится, и красный цвет ей идет, но, как бы его не хвалили в комментариях, между топом и брюками сильно провисает кожа.
Не знаю, почему прошлый комментарий не отправился, но повторю: сама образ неплох, но правильно написано, что топ ей мал - между ним и брюками провисает кожа.
Вы про "валик" на боках? Так тут в брюках дело, точнее в их поясе. Видно же, что пояс впивается в кожу. С топом все норм
На 15 фото такие толстые и массивные ляжки, караул!
При параде на высоких каблуках она выглядит хорошо. А вот в спортивной одежде, особенно в леггинсах- очень упитанная тетя с короткими ногами. Красный наряд мне не понравился.