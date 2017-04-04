21-летняя Кендалл Дженнер — признанная икона стиля молодежи и кумир многих героинь street-style-хроник. На днях девушка продемонстрировала новую «фишку», которая (очень может быть) вскоре станет актуальным летним трендом.

На днях Кендалл Дженнер была замечена на улице Лос-Анджелеса в настолько необычном аутфите, что многие западные журналисты приняли его за первоапрельскую шутку. Все дело в том, что девушка продемонстрировала очень странную модель то ли шортов, то ли джинсов, у которых практически полностью отсутствовали штанины.



В остромодном образе девушка скомбинировала oversize-рубашку Balenciaga и шорты (или все же джинсы?) неизвестного бренда. Модных журналистов, как и нас, смутили боковые брючные швы, спускающиеся по стройным ногам Кендалл и имитирующие наличие штанин.



Впрочем, не советуем ломать голову, какому же из известных fashion-брендов принадлежит столь необычное творение. Вполне возможно, подобную модель Дженнер создала сама — из старых джинсов.