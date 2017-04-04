На днях Кендалл Дженнер была замечена на улице Лос-Анджелеса в настолько необычном аутфите, что многие западные журналисты приняли его за первоапрельскую шутку. Все дело в том, что девушка продемонстрировала очень странную модель то ли шортов, то ли джинсов, у которых практически полностью отсутствовали штанины.
В остромодном образе девушка скомбинировала oversize-рубашку Balenciaga и шорты (или все же джинсы?) неизвестного бренда. Модных журналистов, как и нас, смутили боковые брючные швы, спускающиеся по стройным ногам Кендалл и имитирующие наличие штанин.
Впрочем, не советуем ломать голову, какому же из известных fashion-брендов принадлежит столь необычное творение. Вполне возможно, подобную модель Дженнер создала сама — из старых джинсов.
ой какая смешная фигнюшка))) мне понравилось, как она рубашку заправила. жалко нет фоток сзади
на днях в ЛА видела в магазине одежду и обувь от их семейства, качество как с дешевого рынка с какого нибудь захолустья, дизайнеры конечно они никакие.....
14 лук бомба
У нее даже груди идеальной формы. Красивая девушка, но некоторые наряды безвкусны.
У нее даже груди идеальной формы. Красивая девушка, но некоторые наряды безвкусны.
Все её наряды в духе современной моды и современных трендов