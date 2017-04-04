Ольга Бузова продолжает экспериментировать с концертными костюмами. В минувшие выходные начинающая певица удивила публику чересчур откровенными нарядами, а 4 апреля, напротив, примерила нежный и скромный образ. Вот только поклонникам показалось, что белоснежное платье, выбранное артисткой и телеведущей для съемок, они уже где-то видели…

1 2 3 ... 14 Ольга Бузова опубликовала в Инстаграме снимок в необычном белом платье...

4 апреля Ольга Бузова опубликовала фото с очередных съемок. На свежем кадре начинающая исполнительница запечатлена в белом платье с шикарным подолом, расстилающимся едва ли не по всей студии, в которой находилась певица и телеведущая. «Скоро…» — интригующе подписала кадр звезда ТНТ.

Увидев снимок, поклонники принялись активно его обсуждать. Некоторым фанатам look Ольги напомнил образы некоторых других артисток. Так, в марте 2015 года Дженнифер Лопес в похожем наряде произвела сенсацию на шоу American Idol, а в мае того же года в подобном платье на «Евровидении» в Вене выступала Полина Гагарина.