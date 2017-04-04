4 апреля Ольга Бузова опубликовала фото с очередных съемок. На свежем кадре начинающая исполнительница запечатлена в белом платье с шикарным подолом, расстилающимся едва ли не по всей студии, в которой находилась певица и телеведущая. «Скоро…» — интригующе подписала кадр звезда ТНТ.
Увидев снимок, поклонники принялись активно его обсуждать. Некоторым фанатам look Ольги напомнил образы некоторых других артисток. Так, в марте 2015 года Дженнифер Лопес в похожем наряде произвела сенсацию на шоу American Idol, а в мае того же года в подобном платье на «Евровидении» в Вене выступала Полина Гагарина.
Костюмы Клеопатры все три- разные!!!!
И что дальше? Это уже перебор. Если посмотреть концертные наряды других звезд, можно увидеть или завышеные трусы или купальник. Чем это не новость. Сенсация. Все как одна ходят в трусах песни поют.
Её платья похожи, её песни похожи, она сама постоянно кому-то подражает и проводит аналогии. Ну нет у неё креативного мышления.
Её платья похожи, её песни похожи, она сама постоянно кому-то подражает и проводит аналогии. Ну нет у неё креативного мышления.
перестаньте уже печатать про эту Бузову. Ни ума, ни внешности, ни характера. И вы хотите, чтобы девочки смотрели на ЭТО и брали с нее пример. Опомнитесь уже...
Какая талантливая девушка!То у Рианны костюм стащит, то с Кардашьян наряд скопирует. Теперь вот у Лопез платье позаимствовала. Клип слепила из того, что у других артистов было. Молодец! Пустышка она по сути.Но это не страшно, страшно, что кто-то считает ее по настоящему талантливой.