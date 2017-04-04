Елена Ваенга не перестает приятно удивлять поклонников своим внешним видом. Похудевшая певица с удовольствием подчеркивает свою стройную фигуру и только успевает принимать искренние комплименты. В очередной раз 40-летняя артистка восхитила публику 3 апреля, выбрав весьма соблазнительный образ для съемок шоу «Вечерний Ургант».

Вечером 3 апреля Елена Ваенга приняла участие в съемках «Вечернего Урганта». Исполнительница рассказывала о своих творческих планах и успехах, но зрители вряд ли смогут сразу сконцентрироваться на словах артистки: скорее всего, куда больше их заинтересует внешний вид постройневшей за последние месяцы брюнетки.

Все дело в том, что в эфире популярного шоу певица появится в облегающем платье с глубоким декольте и полупрозрачной юбкой. Look Ваенги получился невероятно сексуальным и эффектным. Когда новый выпуск выйдет в эфир, зрители наверняка придут в восторг от образа «королевы шансона».

А вам нравится неожиданно соблазнительный наряд Елены?