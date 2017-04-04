Вечером 3 апреля Елена Ваенга приняла участие в съемках «Вечернего Урганта». Исполнительница рассказывала о своих творческих планах и успехах, но зрители вряд ли смогут сразу сконцентрироваться на словах артистки: скорее всего, куда больше их заинтересует внешний вид постройневшей за последние месяцы брюнетки.
Все дело в том, что в эфире популярного шоу певица появится в облегающем платье с глубоким декольте и полупрозрачной юбкой. Look Ваенги получился невероятно сексуальным и эффектным. Когда новый выпуск выйдет в эфир, зрители наверняка придут в восторг от образа «королевы шансона».
А вам нравится неожиданно соблазнительный наряд Елены?
хорошо, изменилась, все ей идет
Фото 3 это треш :)))))))))))
да ну она мне вообще не нравится,такая а-ля тетя с колхоза)и внешность такая же (не приятная короче
Чем сексуальнее наряды у Ваенги,тем менее сексуально она выглядит! ГЕНЕТИКА!!!!нИ ОДИН ДИЗАЙНЕР МИРА НЕ СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЕЙ ОБРАЗ светской ДАМЫ!!!! Ей нужно измениться ВНУТРЕННЕ,но это,к сожалению,уже вряд ли возможно...Грубое лицо и такие же манеры...О какой сексуальности Вы говорите?!
Зато поет душевно!