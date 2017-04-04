Вечером 3 марта в Лос-Анджелесе состоялся концерт ACLU. Среди выступающих оказалась и американская поп-исполнительница Биби Рекса. 27-летняя звезда сумела сразу завоевать внимание публики. Еще бы, ведь на сцену она поднялась в «невидимом» наряде.
Нюдовое боди, напоминающее гимнастическое трико, Биби Рекса надела с телесными сетчатыми колготками и актуальными в этом сезоне кожаными сапогами-чулками. Впрочем, преданные поклонники певицы ее появлению в таком образе не были удивлены. Довольно откровенные вещи составляют основу концертных look’ов Рексы. Оценим?
Ну и Ляхи
Ничего сверхъестественного... фэйс а-ля Кайли Дж (или Кайли а-ля БР), а тело получше чем у Мэрайи... всё видели уже, не удивляет (
Не знаю чем она плюс-сайз, обычное, не костлявое, подтянутое тело
никакой индивидуальности..все наряды как под копирку...печалька рекса((
и в каком месте она plus size? вы хотя бы информацию проверяли, plus size с 10 размера американского , a тут максимум 6
она украла стиль Кайли Дженнер
Я думала, это Кайли Дженнер!