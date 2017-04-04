04.04.2017
Звездные модницы обожают нюдовые оттенки за их пикантность — в нарядах этого опасного цвета фигура выглядит как будто обнаженной. Не отказываются от модной провокации и девушки plus-size. Так, в «невидимом» костюме недавно была замечена корпулентная певица Биби Рекса.
  • Биби Рекса
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    Певица Биби Рекса появилась 3 марта в провокационном костюме

Вечером 3 марта в Лос-Анджелесе состоялся концерт ACLU. Среди выступающих оказалась и американская поп-исполнительница Биби Рекса. 27-летняя звезда сумела сразу завоевать внимание публики. Еще бы, ведь на сцену она поднялась в «невидимом» наряде.


Нюдовое боди, напоминающее гимнастическое трико, Биби Рекса надела с телесными сетчатыми колготками и актуальными в этом сезоне кожаными сапогами-чулками. Впрочем, преданные поклонники певицы ее появлению в таком образе не были удивлены. Довольно откровенные вещи составляют основу концертных look’ов Рексы. Оценим?

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