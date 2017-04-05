Строгий дресс-код не позволяет Кейт Миддлтон носить «голые» платья — такие герцогине заменяют наряды с полупрозрачными вставками, которых, как мы помним, в ее гардеробе предостаточно. И не зря — в меру сексуальные аутфиты Кэтрин западная fashion-пресса воспринимает с особенной теплотой. Впрочем, один из последних выходов королевской особы сложно назвать удачным.
4 апреля герцогиня Кембриджская была замечена на премьере мюзикла «42-я улица» в лондонском Theatre Royal. Для вечернего мероприятия Кейт выбрала бордовое платье А-силуэта от бренда Marchesa, дополнив его лодочками и серьгами в тон.
Продемонстрировав поразительную точность в подборе аксессуаров, Кэтрин отчего-то не угадала с бельем. Его Миддлтон выбрала белого цвета — бретельки бюстгальтера слишком сильно просвечивали через полупрозрачную ткань платья и никак не сочетались с цветом вечернего наряда.
красотка все равно!!! волосы -блеск!
Очень странно. Тут прямо-таки просится белье телесного цвета.
Лучше бардового цвета белье
Это силиконовые брители в свете софитов кажутся белыми
господи, ведь все разглядят!
Да по фигу, ей все идет, фигура хорошая)
Это силиконовые брители в свете софитов кажутся белыми
Платье красивое, Кейт очень красивая💃👍
Какое восхитительное платье. И весь образ в целом. Красавица
Настоящая принцесса!