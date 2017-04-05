Вкус Кейт Миддлтон, как правило, не подвергается сомнению. Однако внимательные журналисты и недоброжелатели нет-нет да и найдут повод, чтобы обвинить герцогиню в fashion-промахе. На днях Кэтрин уличили в неумении правильно подбирать белье под вечерние наряды.

1 2 3 ... 15 На лондонскую премьеру мюзикла Кейт Миддлтон пришла в платье с полупрозрачными вставками

Строгий дресс-код не позволяет Кейт Миддлтон носить «голые» платья — такие герцогине заменяют наряды с полупрозрачными вставками, которых, как мы помним, в ее гардеробе предостаточно. И не зря — в меру сексуальные аутфиты Кэтрин западная fashion-пресса воспринимает с особенной теплотой. Впрочем, один из последних выходов королевской особы сложно назвать удачным.



4 апреля герцогиня Кембриджская была замечена на премьере мюзикла «42-я улица» в лондонском Theatre Royal. Для вечернего мероприятия Кейт выбрала бордовое платье А-силуэта от бренда Marchesa, дополнив его лодочками и серьгами в тон.



Продемонстрировав поразительную точность в подборе аксессуаров, Кэтрин отчего-то не угадала с бельем. Его Миддлтон выбрала белого цвета — бретельки бюстгальтера слишком сильно просвечивали через полупрозрачную ткань платья и никак не сочетались с цветом вечернего наряда.