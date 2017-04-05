На днях 45-летний Джастин Теру представлял в Лос-Анджелесе третий сезон сериала «Оставленные», в котором играет главную роль. Но на премьере все внимание гостей было приковано к супруге актера, 48-летней Дженнифер Энистон.

1 2 3 ... 13 Джастин Теру и Дженнифер Энистон на премьере сериала «Оставленные» в Лос-Анджелесе

Лучше классического маленького черного платья может быть только асимметричное мини-платье из кожи. В таком наряде — сексуальном и дерзком — Дженнифер Энистон появилась на премьере третьего сезона сериала «Оставленные» вместе с мужем Джастином Теру. Ранее актриса выбирала более сдержанные наряды, а в подобном провокационном стиле всегда одевалась ее «вечная соперница» Анджелина Джоли.

Дженнифер с легкостью затмила молодых коллег Маргарет Куолли и Жасмин Савой Браун — партнерш Джастина по теледраме. Даже эффектная блондинка Пэрис Хилтон, которая впервые вышла в свет с молодым бойфрендом Крисом Зилкой (также появившемся в «Оставленных»), не смогла превзойти красавицу Энистон. А вам понравился образ Джен?