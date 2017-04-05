Лучше классического маленького черного платья может быть только асимметричное мини-платье из кожи. В таком наряде — сексуальном и дерзком — Дженнифер Энистон появилась на премьере третьего сезона сериала «Оставленные» вместе с мужем Джастином Теру. Ранее актриса выбирала более сдержанные наряды, а в подобном провокационном стиле всегда одевалась ее «вечная соперница» Анджелина Джоли.
Дженнифер с легкостью затмила молодых коллег Маргарет Куолли и Жасмин Савой Браун — партнерш Джастина по теледраме. Даже эффектная блондинка Пэрис Хилтон, которая впервые вышла в свет с молодым бойфрендом Крисом Зилкой (также появившемся в «Оставленных»), не смогла превзойти красавицу Энистон. А вам понравился образ Джен?
В любую статью про Энистон обязательно,надо вставить Джоли.
Оба нравятся и по внешности и вместе как смотрятся. Отстали бы уже от них, она теперь в тени Бранжелины до конца своих дней жить будет.
какой ещё стиль Джоли??! У Энистон свой шикарный стиль, ибо есть вкус.
С талией всё у нее в порядке!!!
Когда это Джоли надевала подобные платья? Абсолютно в стиле Энистон. Классное платье.
Безусловно хороша!
Супер! Красотка! Шикарная! Счастья им!
Платье просто копия джолькиного 🙈 Взялась дразнить гусей по-крупному, на прошлом ивенте ногу в разрез выставляла, один в один. Видимо намекает всеми силенками, что джолькины лучшие времена прошли, повторяя все за ней))
Она прямо светится,хороша чертовка.всегда нравилась
отлично выглядит. красотка