Хлое Севиньи из тех модниц, кто предпочитает одежду неизвестных дизайнеров, любит «уродливую» обувь и никогда в жизни не наденет «голое» платье. Многим кажется, что в жизни актриса одевается скучно. Но иногда и она способна удивлять.
Фотографии свежего street-look’а знаменитости на днях распространили западные СМИ. 4 апреля Севиньи была замечена в Нью-Йорке в укороченной куртке, белой блузке и кожаной мини-юбке. С длиной последней Хлое сильно ошиблась, чем привлекла внимание прессы.
То ли из-за внезапного ветра, то ли из-за неудачного движения слишком короткая юбка Севиньи слегка задралась, обнажив белье актрисы черного цвета. В похожей ситуации в прошлом году оказалась Суки Уотерхаус — причиной ее модного провала стал обычный рюкзак.
булки так себе
голой попой уже нас не удивишь.
Хотела бы я так в 42 года выглядеть, и на 16 фото ничего не исказило фигуру, не сочиняйте! Отличный повседневный наряд!
Я подумала, что это мужчина
булки так себе
Фигура у неё отличная, а на лицо как будто мужик. Специфическая у неё внешность...
Я подумала, что это мужчина
Да к чёрту трусы, меня больше смущает её общий образ. По-моему ужасный вид.
зачем юбочка эта?!можно в трусах одних...или без!главное,эпатаж!