Сложно представить женский гардероб без мини-юбки — с ней практически любой образ смотрится более женственно и соблазнительно. В «волшебство» этого предмета одежды верит и 42-летняя Хлое Севиньи. Но иногда и ее поджидают сюрпризы.

1 2 3 ... 15 Хлое Севиньи оказалась в центре модного скандала

Хлое Севиньи из тех модниц, кто предпочитает одежду неизвестных дизайнеров, любит «уродливую» обувь и никогда в жизни не наденет «голое» платье. Многим кажется, что в жизни актриса одевается скучно. Но иногда и она способна удивлять.



Фотографии свежего street-look’а знаменитости на днях распространили западные СМИ. 4 апреля Севиньи была замечена в Нью-Йорке в укороченной куртке, белой блузке и кожаной мини-юбке. С длиной последней Хлое сильно ошиблась, чем привлекла внимание прессы.



То ли из-за внезапного ветра, то ли из-за неудачного движения слишком короткая юбка Севиньи слегка задралась, обнажив белье актрисы черного цвета. В похожей ситуации в прошлом году оказалась Суки Уотерхаус — причиной ее модного провала стал обычный рюкзак.