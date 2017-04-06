Недавно Кристина Орбакайте позвала почти всю свою огромную звездную семью, чтобы отпраздновать первый юбилей своей дочери Клавдии. Не обошлось торжество без Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые появились в сопровождении двоих своих детей. Позднее в Сети появились кадры с мероприятия. Оказалось, что Примадонна, за имиджем которой в последнее время следит стилист Алишер, пришла на день рождения внучки в черных шортах, лаковых ботильонах и черной накидке.
К слову многие интернет-пользователи были весьма удивлены, заметив, что на празднике явно доминировал черный цвет. «А это нормально на праздники детей в черное одевать? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Почти вся семья в сборе, я смотрю, у вас черный в тренде», «Не хочу никого говорить, но в народе это называется «грачи прилетели», — удивлялись интернет-пользователи.
Пугачева со своими коленками начинает походить на Гурченко. Обе пытаются оставаться молодками....... но он природы не уйдешь
И что? Какая фигня коленки, возраст. Она гениальна,ее любят миллионы. До сих пор ей нет равных.
разве это короткие? это нормальные. длинных шорт вообще не бывает, а короткие - это когда едва попу прикрывают, неприличные для детских праздников уж точно, эти вполне себе приличные.
Пугачева со своими коленками начинает походить на Гурченко.Обе пытаются оставаться молодками....... но он природы не уйдешь
Меня не удивят женщины любого возраста в шортах, НО для этого надо иметь фигуру и осанку, Алла не из их числа.
Что это за мода одеваться во все чёрное на праздник????
Всё молодится. Сейчас в шортах.Смешно.....
10 фото прсто СУПЕР. В Европе многие "Бабушки" женщины за 50 ходят в брюках, в мини и никто их не осуждает. Чего все к Пугачевой привязались.... ОНА ВЕликолепна во всем и в шортах и без.Они живая, она бабушка и мать. Об этом можно многим только мечтать. Я не являюсь ее поклонницей, но очень уважаю. А Кристину ОБОЖАЮ, От нее такое тепло, добро и это не только вывод по фото, это из общения.
Зато глаз горит. Вторую молодость справляет.
у гурченко супер фигура была и летала она как горная козочка