Поклонники Аллы Пугачевой довольно часто обсуждают модные образы, которые певица выбирает для своих выходов в свет. Недавно в Сети появились фото с празднования 5-летия дочери Кристины Орбакайте Клавдии. На дне рождения внучки бабушка пришла в шортах.

1 2 3 ... 14 В Сети появились фото с дня рождения Клавдии Земцовой

Недавно Кристина Орбакайте позвала почти всю свою огромную звездную семью, чтобы отпраздновать первый юбилей своей дочери Клавдии. Не обошлось торжество без Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые появились в сопровождении двоих своих детей. Позднее в Сети появились кадры с мероприятия. Оказалось, что Примадонна, за имиджем которой в последнее время следит стилист Алишер, пришла на день рождения внучки в черных шортах, лаковых ботильонах и черной накидке.

К слову многие интернет-пользователи были весьма удивлены, заметив, что на празднике явно доминировал черный цвет. «А это нормально на праздники детей в черное одевать? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Почти вся семья в сборе, я смотрю, у вас черный в тренде», «Не хочу никого говорить, но в народе это называется «грачи прилетели», — удивлялись интернет-пользователи.