06.04.2017
Зачастую наряды звезд в обычной жизни рассматривать гораздо интереснее, чем образы на светских мероприятиях. В нашей подборке — самые яркие образы отечественных звезд за прошедшую неделю. Какой из них больше всего нравится вам? Голосуем!

  • Айза Анохина
    1 2 3 ...15
    Айза Анохина

Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.

Какой звездный образ вам понравился больше всего?


Кейт Миддлтон выбрала роскошное платье, но не угадала с цветом белья

Нечистая сила? Самые мистические смерти знаменитостей

Укромное место: странные звездные подходы к интимной гигиене