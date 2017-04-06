Если look'и западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Instagram.
Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!
Новости Woman.ru
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- Модные образы российских звезд за неделю: голосуем! (20)
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надутые пугала с нарисованными бровями а ля Брежнев
Викуля лучшая!❤️
Таня Котова истинная женщина!Роскошна!
Ответ Хилькевич. Тело ты не с теми ногами надела на данной фотке. Мдя... результаты голосования радуют.. Сразу виндно, кто на вумене сидит. и почему же нам не нравятся новые тренды. Романец?? это же верх безвкусицы, ноль стиля. Так можно было надеться и накраситься лет 10!!! назад. В современном мир это просто треш...
Романец-бабушка?
А мне Литвинова понравилась. Может просто воспоминания из детства... ностальгия...
Хилькевич такая заносчивая и пренебрежительная прям в стиле Волочковой - всемкругом завидуют ей