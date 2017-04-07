В наши дни словосочетание «икона стиля» нещадно эксплуатируется по поводу и без. Без него не обходится ни один диалог или монолог о моде. При этом на fashion-пьедестал то и дело возводятся люди, такой чести, мягко говоря, не заслужившие. Ведь чтобы утвердиться в этом громком статусе, требуется не просто уметь сочетать и носить вещи. Необходимо проделывать это с неизменным успехом на протяжении не одного года, а то и десятилетия! И все это без страха и упрека, без сбоев и осечек, без права на капризы и отдых от моды. Вот тогда и посмотрим, вспомнит ли кто-нибудь, как одевалась Леди Гага, Бейонсе или та же Кейт Миддлтон. А пока что мы, как и год, и десять лет назад, продолжаем вдохновляться образами тех, чьи имена и спустя несколько десятилетий у всех на устах. Главное же, что модные look’и героинь нашей подборки по-прежнему актуальны, а именно это отличает простую любительницу внимания от истинной ценительницы моды. На этот раз речь пойдет о 90-х. Главные иконы стиля того времени навсегда останутся в истории, как и рекламные съемки, украшавшие стены в квартирах, модные показы, длившиеся как минимум полчаса и больше напоминающие театральные представления, и супермодели, отказывающиеся вставать с постели меньше чем за $10 000.

1 2 3 ... 37 Кейт Мосс была не просто одной из главных модниц того времени, а лицом всего десятилетия. Именно она задала тренд на «героиновый шик» и показала, как нужно носить комбинации.

Завершающее десятилетие XX столетия многие называют лихим временем – человечество готовилось к наступлению миллениума и решило позволить себе все. Мода стала откровеннее и раскованнее, во всем мире буйствовало желание самовыражаться с помощью одежды.

Никогда еще не было столько ярких fashion-направлений, как в те времена. Гранж, унисекс, японский минимализм, главенство черного цвета и в то же время буйство неоновых оттенков, пестрые принты и сочетание несочетаемого – все это можно отнести к типичным девяностым. Многое из того, что было в моде тогда, мы активно носим и сегодня. А за вдохновением обращаемся к образам главных икон тех лет.