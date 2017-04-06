5 апреля в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы II ибн Хуссейна. Сопровождали глав двух государств их супруги — Мелания и Рания. Мировая fashion-пресса вынесла свой вердикт: встреча двух икон стиля прошла на высшем уровне. Однако наибольшей похвалы все же заслужила Мелания.
Для встречи она выбрала закрытое платье с шарфом, дополнив его тонким лаковым ремешком. Обратите внимание на цвет наряда — он особого изумрудного оттенка, который многие называют мусульманским. Образ завершили остроносые туфли на шпильках. На фоне Мелании Трамп в зеленом королева Рания, одетая в черную блузу и юбку-карандаш, заметно проигрывала.
Мелания красотка!!
Платье у Мелании очень красивое.Но Рания выглядит значительно моложе,хотя им обеим по 46.
У Мелании дурацкая прическа
обе хороши, но белые лодочки мне режут глаз
Трамп конечно быбрал себе классную жену!Она просто красавица!
У Мелании все наряды прекрасны,еще очень понравился зеленый образ Иванки.
Мелания безупречна! И да, Рания потерялась на её фоне
На третьей фотографии две красотки и два мухомора.)))) Дамы обе хороши.
Никого она не затмила, обе красивые по своему))
Красотку Ранию не сравнить с пластиковой Меланией.