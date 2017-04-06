Критики и недоброжелатели рвут на себе волосы — еще ни разу им не удалось обвинить Меланию Трамп в неудачно подобранном наряде. Каждый образ нынешней первой леди США идеален. На ее фоне меркнут даже признанные модницы и представительницы монарших семей.

1 2 3 ... 15 Мелании Трамп удалось, казалось, невозможное — затмить известную модницу королеву Ранию

5 апреля в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы II ибн Хуссейна. Сопровождали глав двух государств их супруги — Мелания и Рания. Мировая fashion-пресса вынесла свой вердикт: встреча двух икон стиля прошла на высшем уровне. Однако наибольшей похвалы все же заслужила Мелания.

Для встречи она выбрала закрытое платье с шарфом, дополнив его тонким лаковым ремешком. Обратите внимание на цвет наряда — он особого изумрудного оттенка, который многие называют мусульманским. Образ завершили остроносые туфли на шпильках. На фоне Мелании Трамп в зеленом королева Рания, одетая в черную блузу и юбку-карандаш, заметно проигрывала.