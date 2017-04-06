Почти шесть миллионов поклонников Анастасии Квитко внимательно следят за обновлениями ее Инстаграма, особенно радуясь фотографиям модели в откровенных купальниках и нарядах. На днях «русская Ким Кардашьян» поделилась снимком своего нового образа, который, как ни странно, оказался заметно скромнее предыдущих.

1 2 3 ... 14 Так выглядит одно из самых скромных платьев Анастасии Квитко

6 апреля Анастасия Квитко опубликовала в своем Инстаграме новую пикантную фотографию, которая буквально за несколько часов собрала больше ста тысяч «лайков». В этот раз модель решила удивить поклонников, продемонстрировав на снимке довольно скромное (если так можно сказать) черное кружевное платье.



Впрочем, даже эта fashion-находка «русской Ким» оказалась (на радость поклонникам) очень сексуальной. Через тонкое кружево просвечивало тело девушки, а соблазнительное декольте подчеркнуло ее пышные формы.



А нравится ли вам новый look Анастасии Квитко?