06.04.2017
Почти шесть миллионов поклонников Анастасии Квитко внимательно следят за обновлениями ее Инстаграма, особенно радуясь фотографиям модели в откровенных купальниках и нарядах. На днях «русская Ким Кардашьян» поделилась снимком своего нового образа, который, как ни странно, оказался заметно скромнее предыдущих.
  • Анастасия Квитко
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    Так выглядит одно из самых скромных платьев Анастасии Квитко

6 апреля Анастасия Квитко опубликовала в своем Инстаграме новую пикантную фотографию, которая буквально за несколько часов собрала больше ста тысяч «лайков». В этот раз модель решила удивить поклонников, продемонстрировав на снимке довольно скромное (если так можно сказать) черное кружевное платье.


Впрочем, даже эта fashion-находка «русской Ким» оказалась (на радость поклонникам) очень сексуальной. Через тонкое кружево просвечивало тело девушки, а соблазнительное декольте подчеркнуло ее пышные формы.


А нравится ли вам новый look Анастасии Квитко?

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