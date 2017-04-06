6 апреля Анастасия Квитко опубликовала в своем Инстаграме новую пикантную фотографию, которая буквально за несколько часов собрала больше ста тысяч «лайков». В этот раз модель решила удивить поклонников, продемонстрировав на снимке довольно скромное (если так можно сказать) черное кружевное платье.
Впрочем, даже эта fashion-находка «русской Ким» оказалась (на радость поклонникам) очень сексуальной. Через тонкое кружево просвечивало тело девушки, а соблазнительное декольте подчеркнуло ее пышные формы.
А нравится ли вам новый look Анастасии Квитко?
Интересно у нее есть бойфрэнд? Мне кажется мужчине стыдно будет рядом с такой в люди выходить ) А на фотки пофапать и мемуары виртуально петь через одного.