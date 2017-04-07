Еще вчера мы восхищались Меланией Трамп в зеленом платье — первой леди США удалось затмить известную модницу Ранию, королеву Иордании. А сегодня она облачилась в красный наряд и снова была великолепна. И как ей всегда удается выглядеть столь безупречно?

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На фото с Пэн Лиюань, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом Мелания Трамп появилась на встрече с китайской делегацией в символичном красном платье Valentino

Зачастую наряды, которые первые леди надевают для официальных мероприятий, вызывают не меньше дискуссий и обзоров в прессе, чем поднятые в ходе встреч вопросы. Модные журналисты спорят, правильно ли выбран фасон и почему жены политиков отдают предпочтение тому или иному бренду. Вопросы у них не возникают разве что к Мелании Трамп, всегда демонстрирующей удивительную точность в выборе аутфита.



6 апреля Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином. На формальном ужине политиков сопровождали их супруги. Жена китайского лидера Пэн Лиюань ожидаемо оделась в традиционный восточный костюм. А вот наряд Мелании Трамп вызвал настоящее ликование в западных СМИ.



Первая леди США появилась в красном платье Valentino без рукавов, дополненном пестрыми лодочками на высоких каблуках. Особенно внимательные журналисты разглядели в look’е миссис Трамп определенный символизм — похоже, Мелания научилась у мужа дипломатическим приемам и решила порадовать гостей из коммунистического государства нарядом красного цвета.