Зачастую наряды, которые первые леди надевают для официальных мероприятий, вызывают не меньше дискуссий и обзоров в прессе, чем поднятые в ходе встреч вопросы. Модные журналисты спорят, правильно ли выбран фасон и почему жены политиков отдают предпочтение тому или иному бренду. Вопросы у них не возникают разве что к Мелании Трамп, всегда демонстрирующей удивительную точность в выборе аутфита.
6 апреля Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином. На формальном ужине политиков сопровождали их супруги. Жена китайского лидера Пэн Лиюань ожидаемо оделась в традиционный восточный костюм. А вот наряд Мелании Трамп вызвал настоящее ликование в западных СМИ.
Первая леди США появилась в красном платье Valentino без рукавов, дополненном пестрыми лодочками на высоких каблуках. Особенно внимательные журналисты разглядели в look’е миссис Трамп определенный символизм — похоже, Мелания научилась у мужа дипломатическим приемам и решила порадовать гостей из коммунистического государства нарядом красного цвета.
Очень красивая, критикуют завистники.
а что, можно с голыми плечами на такие приемы ходить?
Красотка Мелания! Всегда одета со вкусом и шармом. Нравится что наряды, ярких красивых цветов, а не только черного цвета...😍😍😍
У неё отличная фигура,наряды подбирают ей великолепные,но лицо...Перекачанные скулы,глазки-щёлочки все портят
а что, можно с голыми плечами на такие приемы ходить?
*****/з, помнится, жена Саркози Карла Бруни тоже с открытыми плечами щеголяла, да еще на встрече с правителем Катара и шейхой Мози.
Мелания первая леди Америки, пускай эти все "мози" на нее равняются, нечего весь мир в паранжу рядить.
Кто там критикует Ее? Она великолепна!!!
Мелания первая леди Америки, пускай эти все "мози" на нее равняются, нечего весь мир в паранжу рядить.
Первая красивая женщина в белом доме (я имею в виду именно красивую, а не стильную и т.д.)