08.04.2017
Кто из мировых знаменитостей на этой неделе промахнулся с выбором наряда, а кто был на высоте — смотрите в нашем материале.

  • Пэрис Джексон
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    Пэрис Джексон на церемонии вручения премии Annual GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе

    «Павлиний» наряд Пэрис Джексон от российского бренда Yanina американская fashion-пресса назвала лучшим в этот вечер. Мы с ними полностью согласны

Тяжело быть знаменитостью! Каждую неделю звездам приходится посещать массу мероприятий. И, несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем.

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