Тяжело быть знаменитостью! Каждую неделю звездам приходится посещать массу мероприятий. И, несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем.
Fashion-отличницы и двоечницы недели
Новости Woman.ru
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- В стиле Джоли: Энистон в кожаном мини поддержала мужа на премьере (19)
- Не виновата она! Хлое Севиньи случайно показала лишнее в очень короткой юбке (21)
- Модные образы российских звезд за неделю: голосуем! (18)
- Евгения Феофилактова примерила «голое» платье для беременных (13)
- Назад в 90-е: главные иконы стиля самого безумного модного десятилетия (12)
- Fashion-отличницы и двоечницы недели (12)
- От ключиц до бедер: как выглядит новый вид декольте (11)
- Российские звезды без ума от кроссовок Vetements за 44 000 руб., которые легко сделать самостоятельно (7)
- Линдси Лохан сменила бикини на буркини (11)
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Клеенчатое платье убило. Гадость.