Кто из мировых знаменитостей на этой неделе промахнулся с выбором наряда, а кто был на высоте — смотрите в нашем материале.

1 2 3 ... 16 Пэрис Джексон на церемонии вручения премии Annual GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе



«Павлиний» наряд Пэрис Джексон от российского бренда Yanina американская fashion-пресса назвала лучшим в этот вечер. Мы с ними полностью согласны

Тяжело быть знаменитостью! Каждую неделю звездам приходится посещать массу мероприятий. И, несмотря на помощь стилистов, парикмахеров и визажистов, выглядеть на все 100 удается далеко не всем.