Никогда не угадаешь, какую вещь звездные модницы бросятся скупать следующей. На первый взгляд довольно простое дизайнерское творение для настоящих it-girl становится объектом желания, а затем и обожания. Новым предметом для охоты стали пестрые кроссовки из коллаборации Reebok и Vetements, которые многие эксперты называют неоправданно дорогими.

1 2 3 ... 15 Новые разрисованные кроссовки Vetements x Reebok Instapump Fury — настоящий мастхэв этой весны

17 октября прошлого года в Сеуле состоялась секретная презентация коллаборации Reebok и Vetements. Те редакторы-счастливчики, кому удалось первыми увидеть новинку, сразу же отписались в своих Инстаграмах — эту коллекцию ждет успех. И не ошиблись: сегодня кроссовки Vetements x Reebok Instapump Fury — настоящий мастхэв для всех, кому не безразлична мода. Особенностью модели стал не только «грубый» дизайн, но и рисунок — она словно от руки расписана маркером.

Стоит новинка недешево — $760 (около 44 000 руб., — прим. Woman.ru), но fashionistas готовы тратить любые деньги. В кроссовках «от Демны» уже щеголяют Тейана Тейлор, Надежда Оболенцева и Егор Крид. К слову, одной из первых, еще в декабре, их примерила Рената Литвинова — мы тогда даже заподозрили, что актрисе пришлось отнять заветную пару у самого Гвасалии.

А на днях счастливой обладательницей Vetements стала Ксения Собчак. В своем Инстаграме она разметила фотографию пары, подписав: «Муж выбирает кроссовки для спорта, ну а мне уже ничего не надо, у меня — самые красивые» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

К слову, мы знаем способ, как сэкономить на покупке. Обычные белые Reebok Instapump Fury стоят всего 11 990 рублей. Разрисуйте их на свой вкус или для пущего эффекта доверьте это увлекательное занятие ребенку.