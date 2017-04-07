17 октября прошлого года в Сеуле состоялась секретная презентация коллаборации Reebok и Vetements. Те редакторы-счастливчики, кому удалось первыми увидеть новинку, сразу же отписались в своих Инстаграмах — эту коллекцию ждет успех. И не ошиблись: сегодня кроссовки Vetements x Reebok Instapump Fury — настоящий мастхэв для всех, кому не безразлична мода. Особенностью модели стал не только «грубый» дизайн, но и рисунок — она словно от руки расписана маркером.
Стоит новинка недешево — $760 (около 44 000 руб., — прим. Woman.ru), но fashionistas готовы тратить любые деньги. В кроссовках «от Демны» уже щеголяют Тейана Тейлор, Надежда Оболенцева и Егор Крид. К слову, одной из первых, еще в декабре, их примерила Рената Литвинова — мы тогда даже заподозрили, что актрисе пришлось отнять заветную пару у самого Гвасалии.
К слову, мы знаем способ, как сэкономить на покупке. Обычные белые Reebok Instapump Fury стоят всего 11 990 рублей. Разрисуйте их на свой вкус или для пущего эффекта доверьте это увлекательное занятие ребенку.
Как-то аляписто через чур. По виду на такие бешенные деньги не тянут.
Как-то аляписто через чур. По виду на такие бешенные деньги не тянут.
Что такое "через чур"? Какое-то новое русское слово?
Премьеру кроссовки за 200 долларов нельзя было купить.А не пойми кому можно и за 700)
то пол Россиик как инкубатор в нью бэлэнс ходили,теперь в этих все поголовно будут передвигаться
Премьеру кроссовки за 200 долларов нельзя было купить.А не пойми кому можно и за 700)