8 апреля в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Форсаж 8». Главной звездой на красной дорожке стала Шарлиз Терон. Внимание прессы 41-летняя голливудская актриса приковала еще и тем, что появилась на мероприятии в прозрачном платье.
Для выхода в свет актриса выбрала наряд из последней коллекции Christian Dior. «Голое» платье, украшенное миниатюрными изображениями луны и звезд, известная модница дополнила «бабушкиными» трусами, модными нынче колготками в сетку и замшевыми ботфортами.
Этот аутфит стал самым откровенным из тех, что мы видели на Терон в последнее время. Шарлиз никогда не гналась за откровенностью в нарядах. Заслужить звание самой сексуальной гостьи вечера она могла и в закрытом наглухо черном костюме.
Школьный наряд - это перебор.
какой у нее тяжелый верх