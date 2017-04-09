После расставания с Шоном Пенном Шарлиз Терон так пока и не устроила личную жизнь. 41-летняя актриса все свободное время посвящает двум своим приемным детям, Джексону и Августе. Однако появление голливудской звезды в откровенном наряде говорит о том, что она использует все возможности, чтобы встретить мужчину своей мечты.

1 2 3 ... 12 Впервые за долгое время Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачном платье

8 апреля в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Форсаж 8». Главной звездой на красной дорожке стала Шарлиз Терон. Внимание прессы 41-летняя голливудская актриса приковала еще и тем, что появилась на мероприятии в прозрачном платье.

Для выхода в свет актриса выбрала наряд из последней коллекции Christian Dior. «Голое» платье, украшенное миниатюрными изображениями луны и звезд, известная модница дополнила «бабушкиными» трусами, модными нынче колготками в сетку и замшевыми ботфортами.

Этот аутфит стал самым откровенным из тех, что мы видели на Терон в последнее время. Шарлиз никогда не гналась за откровенностью в нарядах. Заслужить звание самой сексуальной гостьи вечера она могла и в закрытом наглухо черном костюме.