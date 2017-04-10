10.04.2017
«Голые» наряды — один из самых неоднозначных современных трендов. Fashion-эксперты до сих пор не могут прийти к единому мнению, стоит ли рекомендовать девушкам столь откровенные платья. А их в это время носят и те, кому едва исполнилось 18, и те, кто разменял седьмой десяток.

  • Любовь Успенская
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    В Сети обсуждают новый образ 63-летней Любови Успенской

    На фото с Игорем Азаровым и Кириллом Дымовым

Вечером 9 апреля в кинотеатре «Октябрьский» состоялось вручение премии «Шансон года». Заслуженные награды получили многие отечественные артисты, среди них была и Любовь Успенская. Словно предугадав триумф и пристальное внимание со стороны фотографов, певица выбрала для мероприятия ослепительный наряд.


Успенская в откровенном платье с полупрозрачными вставками с легкостью затмила коллег. Расшитая бисером тонкая ткань красиво подчеркнула подтянутую фигуру 63-летней певицы.


Фотографиями, сделанными на мероприятии, Успенская поделилась в своем Инстаграме. Пост очень быстро собрал больше пятнадцати тысяч «лайков» и сотни хвалебных комментариев. К восторженным поклонникам певицы присоединяемся и мы: ее платье смотрелось не просто стильно, но и вполне уместно. Вы согласны?

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