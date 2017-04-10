Вечером 9 апреля в кинотеатре «Октябрьский» состоялось вручение премии «Шансон года». Заслуженные награды получили многие отечественные артисты, среди них была и Любовь Успенская. Словно предугадав триумф и пристальное внимание со стороны фотографов, певица выбрала для мероприятия ослепительный наряд.
Успенская в откровенном платье с полупрозрачными вставками с легкостью затмила коллег. Расшитая бисером тонкая ткань красиво подчеркнула подтянутую фигуру 63-летней певицы.
Фотографиями, сделанными на мероприятии, Успенская поделилась в своем Инстаграме. Пост очень быстро собрал больше пятнадцати тысяч «лайков» и сотни хвалебных комментариев. К восторженным поклонникам певицы присоединяемся и мы: ее платье смотрелось не просто стильно, но и вполне уместно. Вы согласны?
Мне она нравится несмотря на кое какие недостатки
Что ж так голову закидывает назад всегда. Фотошоп хорошо освоила, молодец.