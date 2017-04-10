Пока одни звезды надевают «голые» платья с трусами в стиле ретро, а другие решаются на эксперименты с «невидимыми» стрингами, 35-летняя актриса Рут Уилсон, известная многим по роли Элисон Бейли в сериале «Любовники», экспериментирует с огромными нюдовыми панталонами. Оценим?

1 2 3 ... 16 «Бабушкины» трусы, нередко идущие в комплекте с прозрачным платьем, актриса Рут Уилсон решила заменить на нюдовые обтягивающие панталоны

Вечером 9 апреля в лондонском «Альберт-холле» прошла церемония вручения театральной премии Olivier Awards-2017. Все внимание прессы было направлено на Роуз Лесли в красном платье Christian Dior, которая впервые за долгое время вышла в свет вместе со своим бойфрендом Китом Харингтоном, звездой сериала «Игра престолов».

Мы же не смогли пройти мимо образа Рут Уилсон. 35-летняя актриса, как и ее коллега, отдала предпочтение наряду из межсезонной коллекции французского бренда — она была одета в абсолютно прозрачное платье, расшитое золотыми нитями, под которое надела весьма интересный комплект белья, также созданный дизайнером Марией Грацией Кьюри.

Нюдовый кроп-топ смотрелся весьма удачно, а вот высокие трусы, напоминающие корректирующие, выглядели забавно и, увы, не украшали женщину. Если вы хоть раз смотрели «Дневник Бриджит Джонс», то согласитесь, что они напоминают те самые панталоны, в которых героиня Рене Зельвегер отправилась на свидание.