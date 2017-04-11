Пока ровесницам 3-летней Норт Уэст родители покупают игрушки, Ким Кардашьян и Канье Уэст балуют любимую дочку дорогими дизайнерскими вещами. Новому подарку маленькой модницы позавидуют и взрослые fashionistas. На одной из последних прогулок Норт была замечена с сумкой Fendi за $3 450 (почти 200 тысяч рублей, — прим. Woman.ru). С таким аксессуаром девочка была запечатлена папарацци по пути в церковь 9 апреля.
На службу Норт Уэст надела розовое бархатное платье со шнуровкой, дополненное кедами в тон и сумкой Fendi. Согласитесь, для подобного случая родители девочки могли бы выбрать и более простой наряд.