Норт Уэст всего три года, а она уже щеголяет в самых дорогих нарядах и аксессуарах из последних дизайнерских коллекций. В ее гардеробе найдутся и очень редкие экземпляры, купить которые зачастую не под силу даже очень обеспеченным модницам.

1 2 3 ... 15 На днях папарацци удалось сфотографировать 3-летнюю Норт Уэст по пути в церковь. На службу девочка отправилась в компании Кортни Кардашьян и ее детей

Пока ровесницам 3-летней Норт Уэст родители покупают игрушки, Ким Кардашьян и Канье Уэст балуют любимую дочку дорогими дизайнерскими вещами. Новому подарку маленькой модницы позавидуют и взрослые fashionistas. На одной из последних прогулок Норт была замечена с сумкой Fendi за $3 450 (почти 200 тысяч рублей, — прим. Woman.ru). С таким аксессуаром девочка была запечатлена папарацци по пути в церковь 9 апреля.

Модницы всего мира готовы на многое, лишь бы заполучить эту сумку. И дело не только в высокой стоимости аксессуара, но и в том, что купить ее довольно сложно — подобные модели раскупаются буквально за считанные дни и чаще всего продаются по предзаказу.



На службу Норт Уэст надела розовое бархатное платье со шнуровкой, дополненное кедами в тон и сумкой Fendi. Согласитесь, для подобного случая родители девочки могли бы выбрать и более простой наряд.