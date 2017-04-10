47-летняя Дженнифер Лопес известна не только отменным вкусом в одежде, но и высокими запросами к маркам — звезда обычно тратит не одну тысячу долларов на дизайнерские наряды и ювелирные украшения. Золото и бриллианты она носит даже с джинсами и футболками. Однако один из последних образов певица дополнила дешевой бижутерией.

1 2 3 ... 14 Свой новый образ Дженнифер Лопес дополнила серьгами за $25

Мы нередко пишем не только о нарядах, которые Дженнифер Лопес выбирает для светских мероприятий, но и о ее ювелирных украшениях. Они, как правило, выполнены из желтого золота и сверкающих бриллиантов. Однако на этот раз наше внимание привлекло неприметное на первый взгляд изделие, которым звезда дополнила свое очередное вечернее платье.

На днях Лопес опубликовала в социальных сетях снимок, для которого позировала в полупрозрачном блестящем платье и босоножках на шпильках. К наряду 47-летняя певица подобрала сверкающие серьги Kohl’s — такие на сайте марки стоят $25 (около 1 500 рублей, — прим. Woman.ru).

Скорее всего артистка принимала участие в рекламной съемке новой линии марки, в которой в числе прочих изделий будут представлены и эти серьги. Сама же Лопес пока что не собирается менять бриллианты на бижутерию. Совсем недавно ее личная коллекция пополнилась дорогим украшением, преподнесенным в подарок ее нынешним возлюбленным.